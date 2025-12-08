Promoverán “influencia con propósito”.

La segunda edición de los Premios Influencers 360 se llevará a cabo el próximo 26 de febrero para galardonar a los favoritos del público en 25 categorías. Pero antes, varias etapas prepararán el terreno de cara a una jornada que, además de realzar el rol de creadores de contenido, busca lograr su sitial como una premiación de gran envergadura.

“Ser ‘influencer’ es un privilegio porque eso te lo da la gente, eso tú no lo compras”, manifestó Erika Ramón, fundadora de Premios Influencers 360, evento que contará con la alianza de la empresa de comunicaciones GFR Media, que representa a El Nuevo Día y Primera Hora. También, de Sajo McCann, Telemundo, La X, Caribbean Cinemas, bMedia y Moyet Accounting.

PUBLICIDAD

Relacionadas La voluntad de Rafael Ithier

“Lo que nos distingue de otras premiaciones es que yo no quiero premiar ‘likes’ y ‘followers’. Eso mide, sí, pero eso no te define. Yo quiero invitar a la gente a soñar”, sostuvo la también productora ejecutiva sobre parte del propósito, y adelantó que la ceremonia de premiación será en Telemundo. “Queremos motivar a que utilicemos realmente lo bonito de la globalización y de las redes, que nos permitió darnos a conocer sin tener la pala, sin tener a lo mejor el conocimiento, sin tener el ‘management team’, que tú brillas solamente por tu talento, y eso es lo que premiamos aquí”, agregó en un aparte con este medio previo a la conferencia de prensa que se realizó hoy en Caribbean Cinemas VIP en el Distrito T-Mobile. En este sentido, afirmó que este criterio tuvo gran peso en que la nueva edición llegue bajo el concepto “360”.

Con gran ilusión, detalló parte de la agenda que precede a los premios. “Del 15 al 29 de diciembre, comienzan las nominaciones oficiales a través de Instagram. El equipo tiene que depurar, de miles de nominados. El 4 de enero, anunciamos el Top 20 de cada categoría. Son 25 categorías. Ya de ahí se convoca a través de las plataformas de GFR a que entren y voten por su favorito”, especificó, y anunció que el público podrá conocerlos en persona en ‘La casa de los influencers VIP’ en las Fiestas de la Calle San Sebastián, del 15 al 18 de enero. “Luego se depura esa lista y se escoge el Top 5 (de cada categoría) para la votación final, para seleccionar a los ganadores”, prosiguió sobre el anuncio que se compartirá el 1 de febrero. La gala oficial, el 26 de febrero, será transmitida por Telemundo Puerto Rico.

PUBLICIDAD

Las categorías abarcarán belleza, moda, tutoriales, estilos de vida, comedia, mejor contenido, gastronomía, conciencia social, emprendimiento, salud y bienestar, ‘fitness’, noticiero, viajes, mejor podcast, turismo, finanza, ‘power couple’, atleta del año, personalidad del año, tecnología y ‘gaming’, mejor colaboración, ‘dance challenge’, fe en las redes, tiktoker del año e ‘influencer’ emergente. También, ‘influencer del año’. Ramón invitó a acceder a las redes sociales bajo premiosinfluencersoficial para actualizaciones sobre el proceso.

Juan Martínez Paz, Chief Revenue Officer de GFR Media, resaltó el entusiasmo por formar parte de este proyecto. “Estamos superemocionados de poder participar de este esfuerzo y de poder, de alguna manera, entrar en esta comunidad que todos los días genera contenido y todos los días alguien descubre algo a través de ustedes”, expresó. “Así que lo primero que sentimos es emoción. Y lo segundo que sentimos es responsabilidad, porque la parte que nos toca va a ser muy importante, que es poder contabilizar las votaciones”, aseveró el ejecutivo, quien reiteró el compromiso no solo con la transparencia en el proceso de votaciones, sino también en promover la labor de esta comunidad.

Juan Martínez Paz, Chief Revenue Officer de GFR Media, resaltó el entusiasmo por formar parte de este proyecto. ( Xavier Araújo )

“Queremos tratar de construir historias de cada uno de ustedes, de cada uno de los que sean los top 20 o los top 5, de manera tal que la gente se adentre no solo en sus nombres y en sus páginas, sino en un poquito más de historia, un poquito más de ‘storytelling’ de lo que son ustedes”, adelantó. “Así que pueden esperar de nosotros una plataforma que no es simplemente para clic el botón y voté, sino que es para que la gente aprenda un poco más de ustedes y detrás de eso, el rigor que necesitamos tener para que todos esos votos se contabilicen de la manera correcta”.

PUBLICIDAD

Erika Ramón, quien valora la “influencia con propósito”, resaltó su interés en que la misión del proyecto no quede solo en una ceremonia de premiación, sino que se mantenga presente a lo largo del año. “Desde que lancé Premios Influencers lo veía más allá de un premio. El talento se aplaude, se reconoce, pero no quería que muriera en una premiación. Quería realmente convertirnos en una plataforma que inspira y se crea esta cuna de talentos nuevos donde emigramos a los medios tradicionales como la televisión, la radio”.

Además de un ‘reality show’ que servirá como “un vistazo íntimo al mundo de los creadores, ‘influencers’ puertorriqueños”, se contempla “una película exclusiva en Caribbean Cinemas, una celebración de nuestra comunidad y su impacto cultural”.

Mayra Ramírez, directora de mercadeo de Caribbean Cinemas, anunció que se llevará a cabo el “Trophy Tour”. “Le da la oportunidad al público, a través de ese contacto directo con ustedes, de visitar nuestros cines y ver y retratarse y tener algún tipo de interacción con ese trofeo, a través de algunos de nuestros cines”.

Durante el encuentro de prensa, también estuvieron presentes Annie Avilés, vicepresidenta de ventas y promociones de La X; Sajo Ruiz, CEO de Sajo McCann y coproductor de Premios Influencers 360; Migdalia Figueroa, presidenta y gerente general de Telemundo Puerto Rico; King Jusino, director de ventas de bMedia; y Carmen Moyet, CPA de Moyet Accounting.