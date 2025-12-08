Mi más sentido pésame a la familia del maestro Rafel Ithier, que tanta alegría y buena música le brindó al mundo entero. A Carmen y toda su familia un abrazo de corazón.

Rafael Ithier era estricto con sus muchachos y por eso mantuvo durante tanto tiempo su Gran Combo. Desde los tiempos de Pellín Rodríguez, Andy Montañez, Charlie Aponte y Papo Rosario, junto a Jerry Rivas, todos dieron a este país canciones que no se olvidan.

Durante más de 20 años, El Gran Combo fue una de las orquestas fijas en las actividades del Municipio de Guaynabo. El entonces alcalde Héctor O’Neill García siempre los tenía en lista para que tocaran en el Municipio, ya fuera en el carnaval o en Navidad.

Un día, el maestro Ithier habló con el alcalde, quien le indicó que le encantaba la cancion “El caballo pelotero”. Dicho y hecho, a partir de entonces, Ither lo llamaba a la tarima para que cantara el coro de dicha canción y eso prácticamente se convirtió en un himno en Guaynabo.

Consciente de la importancia y el valor musical del maestro Ithier y El Gran Combo, cuando comenzó la construcción del Museo de la Música en Guaynabo, O’Neill sugirió que esa estructura debía llevar el nombre de Ithier. De hecho, el museo se ubica al lado del cerrado Centro de Bellas Artes, en la entrada del pueblo, y ha estado cerrado desde el huracán María y una ciudad de 5 estrellas no tiene dinero para restaurarlo. Hello, gracias.

Para el museo, todo era “peaches and cream”. Distintos artistas donaron desde ropa, discos de oro y trofeos. Pero en eso, O’Neill tuvo que abandonar la Alcaldía y al llegar de alcalde Ángel Pérez no se le dio el mismo amor al museo. Desde 2017 no le han dado el cariño ni interés de seguir con él. Alegan falta de fondos. Ujum...

Cuando llegó el alcalde Pérez se crearon otros intereses y cuando Ithier vio que había discrepancias entre administraciones pidió públicamente que no bautizaran el museo con su nombre. Así que siguiendo su petición, el Museo de la Música de Guaynabo no llevará el nombre de Rafael Ithier.

Desde la llegada de Edward O’Neill tampoco se ha visto mucha acción, ni tan siquiera poniendo un candado en la entrada. Los artistas vieron malas y no buenas, y pidieron sus ropas, discos y memorabilia donada.

Pero si de verdad el museo merecía un buen nombre era el de don Rafa, pero como nunca le gustaron las controversias prefirió que su nombre no fuera incluido en líos de politicos, que finalmente fue lo que pasó.

¡Ah! Y que no me digan ahora que abrirán el museo con el nombre de Rafael Ithier. La realidad es que deben seguir la petición de don Rafa. Quizás sean los “marcianos” quienes fnalmente lo abran con la música de El Gran Combo.

Que en paz descanse don Rafa.

Víctor y el gago

Víctor Manuelle está guisando por un tubo y siete llaves, y su disco de Navidad lo están tocando muchísimo. Hasta el “jingle” de NotiUno lo interpreta el isabelino. Lo han criticado por la canción del gago, pero aparte de algunas estrofas, este tipo de canción no es ajeno al País.

El cantante Tavín Pumarejo era gago y utilizaba muy bien su gagera para hacer reír y cantar con diversos grupos. En ese momento la gente lo aceptaba, pues sabían que era un gago que quería superarse. Pero ahora le han dado como pandereta a Víctor por hacer un tema jocoso que muchos no lo aceptan. Viniendo de Víctor no creo que sea una burla. Claro, los que se molestan tienen razón y los que la cantan también. No es ni complejo ni nada, es solo pasarla bien en Navidad y algunos que olviden las penas. Hello, gracias.