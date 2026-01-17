Nota del editor: Entérate de todo sobre las Fiestas de la Calle San Sebastián 2026 en nuestro especial. Mira cómo se vive la celebración más grande del Caribe. Accede aquí.

Las tradicionales Fiestas de la Calle San Sebastián 2026 continúan este sábado con una variada programación musical y cultural en el Viejo San Juan, en lo que marca el tercer día de celebraciones.

Luego de dos jornadas que congregaron a decenas de miles de personas en la ciudad amurallada, el programa artístico se mantiene activo y diverso. Al tratarse de un sábado, las presentaciones comienzan más temprano que en los primeros días de fiesta.

Según el itinerario oficial, la cartelera artística inicia a las 2:00 p.m., con espectáculos distribuidos en distintas tarimas del casco histórico, ofreciendo opciones musicales y culturales para residentes y visitantes.

Las autoridades municipales reiteraron el llamado a disfrutar de las festividades de forma responsable y a seguir las medidas de seguridad establecidas para el evento.

Plaza del Quinto Centenario

2:00 a 3:30 p.m. — Victoria Sanabria

4:00 a 5:30 p.m. - Hermes Croatto

6:00 a 7:30 p.m. - Grupo Manía

8:00 a 9:30 p.m. - Víctor Manuelle

9:30 a 11:00 p.m. - Juanes

Plaza de la Barandilla

4:00 a 5:30 p.m. - Decimanía

6:00 a 7:30 p.m. - Choco Orta

8:00 a 9:30 p.m. - Puerto Rican Power

10:00 a 11:30 p.m. - Humberto Ramírez

Plaza Colón

12:30 a 1:30 p.m. - Música sacra

2:00 a 3:15 p.m. - Roberto Ortiz y su Fashion Band

3:30 a 4:30 p.m. - Glenn Monroig

5:00 a 6:00 p.m. - El Junte Loiceño

6:30 a 8:00 p.m. - Rafa Romero “El Gallo de la Raza”

8:00 a 9:30 p.m. - Juan Vélez

10:00 a 11:00 p.m. - Circo

Teatro Tapia

10:00 a 1:00 p.m. - Teatro en 15

2:30 a 3:30 p.m. - Baile de Época