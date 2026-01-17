Estos son los artistas que se presentarán este sábado en la SanSe
En este tercer día hay una gran variedad musical.
Las tradicionales Fiestas de la Calle San Sebastián 2026 continúan este sábado con una variada programación musical y cultural en el Viejo San Juan, en lo que marca el tercer día de celebraciones.
Luego de dos jornadas que congregaron a decenas de miles de personas en la ciudad amurallada, el programa artístico se mantiene activo y diverso. Al tratarse de un sábado, las presentaciones comienzan más temprano que en los primeros días de fiesta.
Según el itinerario oficial, la cartelera artística inicia a las 2:00 p.m., con espectáculos distribuidos en distintas tarimas del casco histórico, ofreciendo opciones musicales y culturales para residentes y visitantes.
Las autoridades municipales reiteraron el llamado a disfrutar de las festividades de forma responsable y a seguir las medidas de seguridad establecidas para el evento.
Plaza del Quinto Centenario
2:00 a 3:30 p.m. — Victoria Sanabria
4:00 a 5:30 p.m. - Hermes Croatto
6:00 a 7:30 p.m. - Grupo Manía
8:00 a 9:30 p.m. - Víctor Manuelle
9:30 a 11:00 p.m. - Juanes
Plaza de la Barandilla
4:00 a 5:30 p.m. - Decimanía
6:00 a 7:30 p.m. - Choco Orta
8:00 a 9:30 p.m. - Puerto Rican Power
10:00 a 11:30 p.m. - Humberto Ramírez
Plaza Colón
12:30 a 1:30 p.m. - Música sacra
2:00 a 3:15 p.m. - Roberto Ortiz y su Fashion Band
3:30 a 4:30 p.m. - Glenn Monroig
5:00 a 6:00 p.m. - El Junte Loiceño
6:30 a 8:00 p.m. - Rafa Romero “El Gallo de la Raza”
8:00 a 9:30 p.m. - Juan Vélez
10:00 a 11:00 p.m. - Circo
Teatro Tapia
10:00 a 1:00 p.m. - Teatro en 15
2:30 a 3:30 p.m. - Baile de Época