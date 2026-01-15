Una estatua dorada inspirada en la figura del exponente urbano puertorriqueño Arcángel, que se levanta este jueves en la Plaza de Armas del Viejo San Juan, ha llamado la atención de visitantes que se asoman a la ciudad amurallada para comenzar la celebración de la 56 edición de las Fiestas de la Calle San Sebastián.

El artista reveló a Primera Hora que se trata de un elemento promocional por motivo de su nuevo álbum, “La 8va maravilla”, que estrena hoy.

Precisamente, el cantante tiene una participación pautada para las 9:00 de la noche en la misma plaza, momento en que presentará material de la nueva producción discográfica de 20 temas.

“Yo voy a estar hoy en la Plaza de Armas enseñando el disco que sale hoy”, manifestó con entusiasmo sobre el álbum que cuenta con colaboraciones de Ricky Martin, Daddy Yankee, Grupo Firme, Sech, Kapo, Beéle y su hijo Austin San.

“(La estatua) tiene aproximadamente 36 pies de altura, es bastante grande, y va todo agarrado con el álbum. Ya visitamos las siete maravillas del mundo”, expuso haciendo referencia a su paso en menos de un mes por la Gran Muralla China, Machu Picchu (Perú), Petra (Jordania), el Cristo Redentor (Brasil), el Coliseo de Roma (Italia), Chichén Itzá (México) y el Taj Mahal (India). “Entonces, de momento, le enseñamos al mundo que todo el tiempo hemos estado equivocados. No son siete, son ocho. Entonces, la octava maravilla está en Puerto Rico, ven a verla”, dijo quien por años en el género urbano también se ha dado a conocer como “La Maravilla”.

“Es parte del escenario de cuando hagamos la gira del disco. Pero si me dejan dejarla ahí, yo mando a hacer otra feliz y dejamos esa ahí”, aseveró. “Si la dejan permanente ahí, yo no me voy a quejar para nada”, afirmó. “El que la octava maravilla esté aquí… porque es que yo me voy a agarrar de ahí todo el tiempo… ‘papi, la octava maravilla, ¿la quieres ver?, ven acá que te voy a llevar a verla, mírala ahí”, prosiguió el artista, quien se promueve a sí mismo como “la única maravilla que camina y canta”.

El artista adelantó que “La 8va maravilla” también celebrará sus 20 años de trayectoria en la industria de la música.