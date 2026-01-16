Nota del editor: Entérate de todo sobre las Fiestas de la Calle San Sebastián 2026 en nuestro especial. Mira cómo se vive la celebración más grande del Caribe. Accede aquí.

El alcalde de San Juan, Miguel A. Romero Lugo, informó que la asistencia durante la primera noche de las Fiestas de la Calle San Sebastián superó las 180,000 personas, según estimaciones preliminares basadas en datos recopilados a través de diversos sistemas de transporte, movilidad y monitoreo.

El cálculo integra información de plataformas de transporte colectivo y privado, entre ellas el Tren Urbano, la Autoridad Metropolitana de Autobuses, la lancha de Cataño, servicios de Uber, uso de scooters, así como registros de operaciones aéreas —incluidos helicópteros— y otros mecanismos de monitoreo terrestre y marítimo utilizados como parte del plan operacional del evento.

“Este comportamiento de asistencia confirma que las Fiestas de la Calle San Sebastián siguen siendo el evento cultural más importante del país y que la ciudadanía confía en la organización, la seguridad y la planificación que hemos preparado”, expresó el alcalde. “Nuestro compromiso ha sido ofrecer unas Fiestas bien organizadas, seguras y accesibles para todos, y estos números reflejan que vamos por el camino correcto”.

Romero Lugo destacó que el Municipio de San Juan continuará evaluando el flujo de público durante el resto del fin de semana, con el fin de ajustar los planes de seguridad y operaciones según sea necesario y garantizar una experiencia segura tanto para residentes como para visitantes.

“El éxito de esta primera jornada es reflejo del trabajo coordinado del equipo municipal, las agencias de seguridad y todos los colaboradores que han estado meses planificando cada detalle”, añadió. “Seguimos enfocados en que cada día de Fiesta sea una experiencia positiva para quienes nos visitan”.