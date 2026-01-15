Nota del editor: Entérate de todo sobre las Fiestas de la Calle San Sebastián 2026 en nuestro especial. Mira cómo se vive la celebración más grande del Caribe. Accede aquí.

---

Ya muchos están subiendo y bajando con el inicio de las Fiestas de la Calle San Sebastián 2026, el festival más grande de Puerto Rico, y el jolgorio que se forma en distintos puntos del Viejo San Juan podrían ser la excusa perfecta para comerse un bacalaíto, o una alcapurria, y, si el presupuesto alcanza, darse un palito o dos.

PUBLICIDAD

¿Pero cuánto se encuentra los precios de la fritanga y refrigerios de la edición 57 de las Fiestas Patronales en honor a San Sebastián Mártir?

Primera Hora se dio la vuelta por varios quioscos, y te comparte cuánto cuesta algunas de las frituras y bebidas que podrías consumir en el multitudinario evento:

Bacalaítos

A diferencia de ediciones anteriores, los precios de los bacalaítos en las SanSe 2026 han sido variados. En algunos de los quioscos en la Plaza del Quinto Centenario, este medio observó que un bacalaíto puede costar alrededor de los $8.00. No obstante, hay algunos “spots” donde esta fritura pudiera costar desde $6.00, hasta $7.00 cada uno.

No obstante, en la Plaza Colón, el bacalaíto podría costar hasta $10.00 cada uno, pero cabe destacar que los comerciantes han optado ofrecer la fritura en un tamaño extra grande, que se pudiera compartir hasta con tres personas.

Por otro lado, en la Plaza de la Barandilla, el precio de los bacalaítos se encontraba entre los $7.00 y $8.00, y se distinguían por ser grandes y anchas.

Alcapurrias

Primera Hora captó que, en cuanto a las alcapurrias, no había mucha diferencia de precios entre plaza y plaza. En cuanto a la Plaza Colón, el precio de la fritura hecha de masa de viandas y rellena con carne molida cuestas $8.00 cada uno. Pero si caminas a la Plaza de la Barandilla, puede ser que encuentres negocios que te vendan la fritura por $7.00.

Ahora, si logras llegar a la Plaza del Quinto Centenario, es posible que puedas encontrar rincones que te vendan alcapurrias entre $5.00 y $6.00, algunos ofreciéndote el manjar con masa de yuca o guineo.

PUBLICIDAD

Pinchos

Este medio también observó que varios quioscos también optaron por vender pinchos, ya sea de pollo o cerdo. En algunos negocios de la Plaza Colón, los pinchos se encontraban alrededor de los $7.00, y los comerciantes le incluía uno o dos tostones. En cuanto a la Plaza del Quinto Centenario, solo se identificó un negocio que ofrecía los pinchos a $10.00 con un pedazo de pan sobao.

Bebidas

En cuanto a los refrescos y el agua, la mayoría de los negocios optó por ofrecer los mismos a $3.00 cada uno. Si deseas una bebida más “premium”, algunos comercios están ofreciendo jugos naturales entre los $7.00 y $8.00 por vaso, y otros están vendiendo un vaso de piña colada por $10.00.

Si quieres darte un palito, los tragos con licor se encontraron entre los $10.00 y $12.00, mientras que algunas cervezas se encontraron en oferta, ya sea 2 latas por $5.00, o hasta $6.00.