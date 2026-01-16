Luego de encender al pueblo boricua con su sonido singular de rock n’ roll y sorprender con sus juntes con estrellas de diversos géneros musicales, Gustavo Laureano asegura que le gusta estar siempre ocupado haciendo lo que más ama: música. Y este 2026 promete ser para él un año encendío y con la agenda llena.

El vocalista ya se encuentra listo para esta noche llevar mucho rock y mucho vacilón con su banda La Secta AllStar en el cierre del segundo día de las Fiestas de la Calle San Sebastián, así como un espectáculo para celebrar 30 de trayectoria en Vivo Beach Club el próximo 21 de marzo.

El cantante y compositor contó a Primera Hora su entusiasmo por recibir este año lleno de presentaciones en distintos puntos de la Isla y algunos rincones de Latinoamérica, así como lanzamientos de nuevos sencillos, como “Corazones rotos”, en el que aborda la soledad en la era digital con su sonido y voz única.

“Lanzar música nueva fue algo que tomé en serio en los últimos meses porque quería eso mismo, que no fuera una mirada pa atrás. Yo sigo tocando constantemente, haciendo música, haciendo colaboraciones, pero este tema es muy especial para mí y me encanta que podamos aprovechar este ‘momentum’, donde estamos en un ‘Mar Rojo’ de música, videos, así que tocó aprovechar el momento para uno poder llevar algo significativo”, expuso.

El cantante se catalogó como “privilegiado” de festejar tres décadas en la industria musical, tanto como solista como líder de la banda que fundó en 1995 junto a Mark Kilpatrick, John Lengel y Mike Genao, al tiempo de expresar la fortuna de seguir llevando música nueva y sintiéndose “como si hubiera tenido gemelos”.

“Me gusta estar así, ocupado, porque cuando no estoy haciendo na es que me preocupo. Me gusta mantenerme ‘busy’, con mis más de dos proyectos” expresó la voz de “La locura automática” y “Déjalos que hablen”.

En cuanto a su presentación en el festival más grande de Puerto Rico, Laureano manifestó lo especial que es reunirse no solo con su fanaticada boricua, sino con miles de personas de distintas partes del mundo para gozar del jolgorio que se forma en el Viejo San Juan este fin de semana del 15 al 18 de enero.

“Siempre estamos preparados, porque nunca paramos de tocar, esa vena de nosotros siempre está encendía, queremos hacer siempre el mejor show, no importa donde estemos, pero hacerlo en la SanSe es más especial”, manifestó.

Por otro lado expresó su alegría de que este 2026 le permita arrancar una serie de conciertos alrededor de América Latina, con una parada en su natal Borinquen, donde celebrará sus 30 años en la música.

Laureano celebra también su carrera como productor musical, rol que le ha permitido tender puentes con figuras como Ednita Nazario, Obie Bermúdez, Wilkins y hasta Ricky Martin, con quien trabajó el éxito “Bombón de azúcar”, así como la cantante urbana RaiNao, con quien se juntó para el tema “Hiato”.

“No puedo creer estar trabajando con una artista que representa el ‘right now’. Esta colaboración se dio de manera tan natural, porque cuando nos juntamos fueron sus padres los que dijeron que eran fanáticos de mi música, así que ella creció con mi sonido y ella fue quien pidió que quería ese sonido en su música. Y eso se ha dado con otros artistas como Ednita Nazario, a quien admiro tanto. Se siente bien tener gente que ame mi sonido todavía”, manifestó.

Los boletos para “Gustavo Laureano: 30 años de música” se encuentran disponibles en Ticketera.