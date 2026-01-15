Cientos de boricuas calientan motores para ir subiendo y bajando a las Fiestas de la Calle San Sebastian, donde la música, el arte y las tradiciones puertorriqueñas se unen para comenzar a decirle adiós a la temporada navideña.

Por cuatro días, miles de personas se darán la vuelta por la conocida ruta adoquinada del Viejo San Juan, ya sea para honrar la cultura nacional a través de la diversidad de espectáculos musicales y artísticos, o encontrar la excusa perfecta para andar de pachanga con su corillo.

¿Pero quién fue San Sebastián? ¿Por qué se llevan a cabo estas fiestas? Primera Hora te comparte algunos datos claves sobre la fiesta más grande de Puerto Rico.

El evento, dedicado al actor y director Jacobo Morales, comenzará este jueves.

De soldado romano a mártir

Cuando se habla de San Sebastián nos referinos al soldado romano, mártir y defensor de la Iglesia Católica, que nació en el año 256 d.C. en Narbona, Francia, y que luego se convirtió en uno de los santos más celebrados en diversas expresiones artísticas. En vida, muchos lo proclamaron como el “Apolo cristiano” por su fe inquebrantable y el apoyo hacia a las personas encarcelados por seguir a Cristo en el Imperio Romano.

El emperador Máximo puso a Sebastián en una encrucijada al obligarlo elegir entre ser soldado o seguir a Jesucristo. Él eligió arraigarse a su fe, lo que lo llevó a una primera condena de muerte por una lluvia de flechas, a la que sobrevivió. La otra pena fue latigazos, en la que finalmente sucumbió. El año era el 288 d.C.

Su trágica muerte defendiendo su fe le ganó una comunidad de adeptos y el mismo año de su muerte, el papa San Cayo lo proclamó como defensor de la Iglesia, lo que llevó a su inmortalización como uno de los santos más representados en la cultura popular.

De recaudar fondos, a una fiesta

Tras la muerte de San Sebastián, la Iglesia Católica comenzó a honrar su memoria cada 20 de enero al invocarlo como el protector de las enfermedades y los enemigos de la religión.

En el caso de Puerto Rico, las conmemoraciones por San Sebastián se han realizado desde el siglo XIX, pero los registros históricos situan que las fiestas en la calle del Viejo San Juan que lleva su nombre arrancaron en 1954, cuando el padre Juan Madrazo, de la Iglesia San José en la ciudad amurallada, organizó una fiesta para recaudar fondos para la parroquia y arreglar la calle.

Tras el traslado del padre Madrazo de la Iglesia San José, las fiestas de la calle San Sebastián tuvieron una pausa. Pero en 1970, el gestor cultural y entonces director del Instituto de Cultura Puertorriqueña, Ricardo Alegría, le pidió a la líder comunitaria Rafaela Balladares que reiniciara las fiestas.

Balladares fue la responsable de comenzar la tradicional comparsa de cabezudos, las figuras con las cabezas gigantes que rinden honor a personas célebres de la cultura popular que caminan desde el principio de la San Sebastián hasta la Catedral al ritmo de la música afroantillana.

Cincuenta y seis después, las Fiestas de la Calle San Sebastián se han convertido en la festividad más grande del País que celebra nuestra cultura puertorriqueña y en esta nueva edición que arranca oficialmente en la tarde del jueves se le dedicara el evento al director, escritor y comediante puertorriqueño Jacobo Morales.