El alcalde de la ciudad capital, Miguel A. Romero Lugo, anunció el lanzamiento oficial de la marca San Juan. La primera colección oficial de productos incluye camisas, pines coleccionables, bolsas reutilizables y otros artículos inspirados en elementos icónicos de la ciudad y en expresiones que se relacionan con su carácter, su cultura y su tradición.

La iniciativa busca consolidar a la ciudad “como una identidad que se vive, se siente y ahora también se lleva consigo. Esta nueva marca refleja el orgullo de ser sanjuanero y fortalece el sentido de pertenencia hacia la ciudad”, según afirma el comunicado de prensa.

El mandatario municipal expresó su entusiasmo por la marca. “San Juan no es solo un lugar, es un sentimiento, una forma de vivir y una identidad que nos llena de orgullo. Hoy damos un paso importante al presentar una marca que representa lo que somos y lo que proyectamos al mundo. San Juan se ha convertido en una marca que la gente quiere llevar consigo”, expresó Romero Lugo, quien reveló que “todo el dinero que se genere con la venta de estos productos será destinado al presupuesto de la Casa Cuna de San Juan”.

Además de su referencia cultural, histórica y turística, el esfuerzo responde “al fuerte sentido de pertenencia que sienten tanto residentes como visitantes, que ya no ven a San Juan solo como un destino, sino como un símbolo de identidad y orgullo”, según la comunicación escrita.

La primera colección oficial de productos de la marca San Juan estará disponibles desde el jueves, 15 de enero, durante las Fiestas de la Calle San Sebastián.

El ejecutivo municipal destacó que la marca “se integrará a futuras iniciativas de promoción, eventos y colaboraciones estratégicas dentro y fuera de Puerto Rico, como parte de una visión a largo plazo para seguir posicionando a la ciudad capital”.