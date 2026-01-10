Es costumbre nuestra cerrar la temporada navideña en el jolgorio de las calles de San Sebastián, al son de plena, entre un mar de gente y con panzas llenas de frituras.

Pero, ¿qué tal si nos damos un fin de semana una ñapa, en un ambiente que nos acompañe la frescura de nuestras montañas?

Pues Natalia Figueroa Narváez, propietaria de Local Artesanal en el casco urbano naranjiteño, organizó las “Fiestas de la Calle SANSE-Naranjito”, precisamente, para continuar el bembé y aportar a la economía de su pueblo “desde la comunidad, uniendo emprendedores, artesanos y propuestas gastronómicas” en un ambiente familiar y “bien nuestro”.

“Realmente aquí en Naranjito, lo que es el pueblo de Naranjito, nos hace falta lo que es un poquito más de exhibición. Habemos muchos comerciantes que estamos intentando que el casco urbano crezca. Entre todas nos sentamos a hablar y surgió esta (idea) y yo dije ‘pues, ¡vamos al mambo, vamos a trabajarlo!’”, resaltó la empresaria.

El evento se celebrará del 22 al 25 de enero, en el #126 de la calle Georgetti, justo frente a su local. Se pretende clausurar al menos un carril de la carretera para llevarlo a cabo.

El evento se llevará a cabo en la calle Georgetti. ( Suministrada )

Aunque el itinerario está aún por difundirse, Figueroa Narváez adelantó que se ofrecerán clases gratuitas de plena y salsa, así como talleres de artesanías, entre otras actividades. Claro está, los visitantes podrán deleitarse de buena gastronomía y de la compra de obras artesanales.

“Va a haber de todo un poco”, aseguró la propietaria, quien ha mantenido las puertas de su negocio, que vende café y artesanías, abiertas por dos años.

El jueves y viernes el evento comenzará de 5:00 p.m. a 9:00 p.m., mientras que el sábado y domingo será de 9:00 a 11:00 p.m.

El folleto del evento. ( Suministrada )

“Yo digo que esta es la primera edición de muchas. De verdad que yo no hice más que anunciarlo y ya la gente (está entusiasmada). Wao, …esto ha sido gracias a la comunidad. Se va a dar mejor de lo que ya estábamos buscando”, pronosticó al augurar que se convierta en tradición que crezca con los años.

Figueroa Narváez subrayó que busca que este evento influya en que la “Ruta Gastronómica PR-152” inicie en el casco urbano, para que esos negocios también se beneficien del turismo.