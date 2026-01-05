Jamás lo dudes.

Cuando amistades del extranjero te pregunten si es cierto que en Puerto Rico se celebran las navidades más largas del mundo déjales saber que en efecto es así.

Sepa que mientras en la mayoría de los países europeos y en las las ciudades más grandes de Estados Unidos, la vida cotidiana se reanuda a partir del primer día del año nuevo dejando atrás las festividades navideñas, todavía en Puerto Rico el boricua celebra hasta un poco más de mediado del mes de enero... y si nos dejan llegamos hasta febrero.

Tras la despedida del Año Viejo y la bienvenida al nuevo, siguen las festividades en la Isla del Encanto y se le da paso a la festividad de la víspera y al Día de los Tres Reyes Magos (hoy y mañana). Luego vienen las Octavitas y entonces el país celebra en general las tradicionales Fiestas de la Calle San Sebastián que se llevan a cabo en el el Viejo San Juan. Esste año serán desde el 15 al 18 de enero.

Y a las multitudinarias Fiestas de la SanSe se suman hace cerca de una década otras muy particulares y peculiares al otro lado de la bahía, donde el municipio de Cataño realiza “Del Malecón pa las Fiestas”. La idea pegó: Darle un ofrecimiento adicional a las miles de personas que suelen tomar el ferry de Cataño para llegar a San Juan. Ahora, muchos de esos fiesteros se quedan en Cataño disfrutando de la actividades musicales y ofertas culinarias que se ofrecen en el Malecón. Este año la fiesta va del 16 al 18 de enero.

Aunque la próxima semana el alcalde de Cataño, Julio Alicea Vasallo, hará un conferencia de prensa para dar a conocer la agenda municipal y todos lo pormenores relacionados con las Fiestas del Malecón, ya se dio a conocer la programación musical del evento y sus horarios, en donde Cataño se viste de gala con buena música, artesanos, cabezudos, comparsas y rica gastronomía.

El viernes 16, a las 7:00 p.m., inicia la actividad musical con los Pleneros del Truco, a las 8:30 viene la orquesta La Criolla, a las 10:00 la merenguera internacional Gisselle y cierra a las 11:30 de la noche la afamada orquesta La Puerto Rican Power.

Entonces, el sábado, desde la 7:00 p.m., rompe la música típica y boricua con la Familia Sanabria, luego a las 8:30 viene el concierto de LUVA (tributo al salsero Marc Anthony), a las 10:00 le toca el turno a La Mulenze y cierra la jornada a las 11:30 el merenguero Oscarito Serrano.

Finalmente, las actividades del domingo arrancan más temprano con presentaciones desde las 4:00 de la tarde con trova con sabor a “tiraera” cuando habrá en tarima un enfrentamiento “pico a pico” entre varios de los mejores trovadores de Puerto Rico. A las 6:00 p.m. se presenta la orquesta de merengue Rika Swing, a las 8:00 de la noche sube una oferta musical Tributo a Tito Rojas, a las 9:00 estará el internacional salsero Maelo Ruiz y cierran las fiestas a las 11:00 p.m. con el merenguero, Tony Tun Tun.

Así las cosas, Cataño espera a los fiesteros y bailadores con las manos abiertas, para bailar y gozar.