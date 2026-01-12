En preparación para la celebración de las tradicionales Fiestas de la Calle San Sebastián los días 15 al 18 de enero de 2026, San Juan Cruise Port (SJCP) ha desarrollado un plan estratégico, de la mano del Municipio de San Juan, la Autoridad de los Puertos y la Compañía de Turismo, para garantizar que los pasajeros de cruceros puedan acceder a los muelles de manera ágil y segura, mientras disfrutan de la oferta cultural que caracteriza este evento en el Viejo San Juan.

A continuación, se detallan unas recomendaciones clave para los pasajeros de cruceros con salidas el sábado 17 y domingo 18 de enero en cruceros puerto base desde el Viejo San Juan. Los cruceros con operaciones puerto base el sábado son el Valiant Lady de Virgin Voyages y el Emerald Azzurra, mientras que el domingo serán el Ritz-Carlton Ilma, el Viking Sea y el Grand Princess de Princess Cruises.

Salida temprana: Debido al alto volumen de tránsito esperado en la zona, se exhorta a los pasajeros a salir con anticipación para llegar a los muelles sin contratiempos. Siendo este el festival más grande del Caribe, con la asistencia de una gran cantidad de personas, todos los pasajeros con salidas programadas dichos días deben tomar las debidas previsiones para minimizar posibles retrasos. Es importante recordar que tomará más tiempo llegar al Viejo San Juan, a pesar de toda la logística que se ha trabajado. Uso de transportación: El punto designado para dejar y recoger pasajeros en Uber y Lyft es en el estacionamiento del Escambrón en Puerta de Tierra. Desde aquí, SJCP ofrecerá transporte gratuito a los pasajeros de crucero directo hacia los muelles, asegurando un acceso organizado y eficiente. De igual forma, personal de SJCP estará disponible en puntos clave para brindar orientación y responder preguntas. Los pasajeros podrán identificar a este personal fácilmente por sus uniformes y letreros de “Ask Me.” Los taxistas tendrán acceso directo a la isleta de San Juan, hasta el estacionamiento del Departamento de Hacienda, donde usualmente ubica el área para dejar y recoger pasajeros en el puerto, haciendo de esta la alternativa más directa y eficiente. Documentación lista: Se recomienda a los pasajeros tener su pase de embarque impreso. Este documento les facilitará que su transportación pueda tener acceso hasta el Viejo San Juan y que el personal de SJCP pueda asistirles a llegar hasta el muelle 4 para abordar su crucero. De tener alguna situación, los pasajeros pueden mostrar su pase de abordaje a los oficiales designados en los distintos puntos de acceso. Esto ha sido parte del compromiso y la colaboración establecida con el Municipio de San Juan. Muelle Panamericano: Los cruceros Jewel of the Seas, Grand Princess, Epic de NCL y Brilliance of the Seas saldrán del muelle Panamericano. Ya se coordinó con el Municipio de San Juan la utilización de carriles exclusivos para la transportación que estará transfiriendo a los pasajeros desde el aeropuerto Luis Muñoz Marín hasta el muelle. Los pasajeros locales, conductores de Uber, Lyft o taxistas que deseen dejar o recoger pasajeros de estos cruceros deberán utilizar exclusivamente la Marginal Baldorioty de Castro del Expreso 1 como vía de acceso, que conecta a la avenida Lindbergh en dirección al muelle Panamericano. Esta medida tiene como objetivo garantizar la seguridad y la eficiencia en el proceso de embarque y desembarque de los pasajeros a bordo de este crucero.

“Nos enorgullece coordinar este esfuerzo junto al Municipio de San Juan, la Policía Municipal, Estatal y las autoridades locales para asegurar que los pasajeros puedan disfrutar de una experiencia fluida y positiva tanto en el puerto como en las emblemáticas Fiestas de la Calle San Sebastián”, expresó por escrito Clarivette Díaz, gerente general de San Juan Cruise Port.

“Nuestra prioridad es ofrecer un servicio de excelencia mientras se destaca la riqueza cultural de nuestra isla”, añadió.

Para más información y actualizaciones, se exhorta al público a seguir las actualizaciones de SJCP y el Municipio de San Juan en sus respectivas plataformas sociales oficiales.