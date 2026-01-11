El alcalde de San Juan, Miguel Romero Lugo, reveló cómo operará el plan de transportación colectiva para las 56 Fiestas de la Calle San Sebastián, que se celebrarán desde el jueves 15 de enero hasta el domingo 18, según informó mediante declaraciones escritas.

De acuerdo con el alcalde, el sistema contará con 170 autobuses, incluyendo unidades accesibles, que saldrán desde las estaciones de Sagrado Corazón y el Estadio Hiram Bithorn con destino al Viejo San Juan.

El servicio operará jueves y viernes de 2:00 de la tarde a 2:00 de la madrugada, mientras que sábado y domingo comenzará a las 9:00 de la mañana y se extenderá hasta las 2:00 de la madrugada, con un costo de $5 por viaje ida y vuelta.

PUBLICIDAD

Relacionadas Cataño prepara tremenda fiesta de cara a la SanSe

Romero Lugo indicó que el plan de transportación incluirá escoltas, monitoreo por GPS, centros de mando y certificaciones diarias de inspección para cada unidad, como parte de las medidas de seguridad y organización del evento.

Además, las lanchas desde Cataño operarán con tres embarcaciones y horarios extendidos. El Tren Urbano funcionará desde las 5:30 de la mañana hasta las 11:30 de la noche, con servicio nocturno hacia Bayamón. También habrá rutas de autobuses públicos con horarios extendidos y colaboración con el sistema de taxis.

En cuanto a las plataformas de transporte privado, Uber y Lyft operarán mediante sistemas especiales fuera del casco urbano, con puntos designados en El Escambrón y el Parque Luis Muñoz Rivera.

“El año pasado establecimos un modelo funcional con estas plataformas y este año lo fortalecemos aún más. Ahora se integra Lyft junto a Uber, ampliando las alternativas de transporte y mejorando la experiencia del público”, expresó el alcalde en declaraciones escritas.

“El transporte es una de las columnas vertebrales de este evento. Este modelo ya ha probado ser exitoso en años anteriores y lo seguimos fortaleciendo para que la gente llegue y regrese de forma segura, ordenada y sin estrés. Aquí todo está pensado para facilitar el acceso y reducir el impacto en la ciudad”, sostuvo Romero Lugo.