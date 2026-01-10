El Gobierno de Puerto Rico informó en un comunicado que activó un plan interagencial para la celebración de las “Fiestas de la Calle San Sebastián 2026”, en estrecha colaboración con el Municipio de San Juan.

“El gobierno central trabaja en conjunto con el alcalde Miguel Romero y el Municipio de San Juan, así como la colaboración estrecha entre agencias gubernamentales y el sector privado, para garantizar una experiencia organizada, segura y positiva tanto para los visitantes como para los residentes que se dan cita en esta tradicional celebración”, destacó la Gobernadora, Jenniffer González Colón.

La directora ejecutiva de la Compañía de Turismo de Puerto Rico (CTPR), Willianette Robles Cancel, anunció que, como parte de su estrategia para el fortalecimiento de la oferta cultural y turística, la agencia nuevamente se suma a las festividades con diversas iniciativas. Estas integran la campaña promocional The Sounds of Puerto Rico: SanSe Edition, con rotulación y activaciones en distintos puntos del Viejo San Juan, resaltando la música y la cultura como parte de la experiencia del evento. También regresan las Mini SanSe en el Paseo de la Princesa, donde residentes y visitantes podrán disfrutar de un programa familiar que destaca la música, la artesanía, la gastronomía y las tradiciones puertorriqueñas, para el disfrute de niños y adultos.

Por su parte, el Instituto de Cultura Puertorriqueña organizará una feria de artesanías en el Cuartel de Ballajá, con la participación de 200 artesanos y 70 artistas plásticos, además de un itinerario artístico especial. Asimismo, Rones de Puerto Rico, junto al Departamento de Desarrollo Económico y Comercio, realizarán promociones de rones de Puerto Rico en ‘Ostra Cosa’, con activaciones junto a influencers tanto presenciales como para redes sociales.

En apoyo a la movilidad y accesibilidad durante el evento, la Autoridad de Transporte Integrado mantendrá activos todos sus sistemas de transporte, incluyendo el Tren Urbano, el sistema intermodal y el sistema marítimo. Además, utilizará pantallas digitales para mostrar rutas disponibles, difundirá mapas especiales de transporte para las SanSe y los boletos para las lanchas de Cataño se venderán exclusivamente de forma digital.

La Policía de Puerto Rico brindará apoyo a la Policía Municipal en el manejo del tránsito y la escolta de las guaguas utilizadas para el acceso al Viejo San Juan, además de establecer puntos de cotejo en zonas de abordaje del transporte público. Mientras, el Negociado de Transporte ofrecerá apoyo en la inspección de las zonas de transportación y colaborará con el Cuerpo de Bomberos en la inspección de extintores en los negocios, asignando para estos fines a 15 inspectores.

De otro lado, el Negociado de Emergencias Médicas desplegará ambulancias en puntos estratégicos para atender cualquier eventualidad, a la vez que la Comisión para la Seguridad en el Tránsito participará durante los cuatro días de celebración impactando todas las plazas, distribuyendo material educativo relacionado con el consumo responsable de alcohol y presentando una comparsa como parte de sus esfuerzos de concienciación.

ASSMCA estará repartiendo kits de Narcan y promoviendo mensajes educativos de prevención contra el uso de drogas, incluyendo la participación del programa Triunfante y su mascota como parte de las activaciones educativas. Igualmente, el Departamento de la Familia contará con personal destacado, como en todo evento multitudinario, para orientar a las familias y atender situaciones que así lo requieran. La Oficina de la Procuradora de la Mujer también tendrá presencia en distintas plazas con material educativo sobre sus líneas de servicio y el programa Plan de Escape.

La Corporación del Fondo del Seguro del Estado promocionará sus servicios mediante pantallas ubicadas en las plazas y distribuirá material informativo sobre sus pólizas. Además, el Centro de Convenciones de Puerto Rico, en virtud del memorando de entendimiento vigente con el Municipio de San Juan, facilitó espacios para establecer centros de vigilancia para la Policía Municipal y estatal. El Departamento de Hacienda asignará inspectores de Rentas Internas para orientar a los comerciantes y verificar que cuenten con los permisos y registros requeridos al día.

El Zar de Energía informó que se mantiene en comunicación directa con LUMA Energy para activar un plan de contingencia durante las festividades en el Viejo San Juan. De la misma forma, el Departamento de Justicia contará con una carpa informativa en la Plaza Colón, donde ofrecerá orientación sobre la Unidad Especializada de Violencia Doméstica y otros programas de la agencia, además de distribuir material educativo.

Por su parte el Departamento de Asuntos del Consumidor (DACO), anunció que estará activo en este evento velando por los derechos de los consumidores, haciendo que se haga valer los reglamentos de prácticas comerciales.

La titular de Turismo reiteró que “las Fiestas de la Calle San Sebastián continúan siendo una vitrina cultural de primer nivel y un reflejo de la identidad, creatividad y hospitalidad puertorriqueña, con un impacto directo en la proyección internacional del destino y en el fortalecimiento del turismo como motor de desarrollo económico”. Asimismo, se exhortó al público en general a disfrutar de las festividades de manera responsable, respetando las normas establecidas y apoyando al comercio local, reafirmando el compromiso del Gobierno de Puerto Rico de seguir posicionando a la Isla como un destino competitivo, auténtico y diverso en la región del Caribe.