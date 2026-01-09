La Compañía de Turismo de Puerto Rico proyecta que se duplique este año el impacto económico que dejará el sector turístico en el fin de semana en que se celebrarán las Fiestas de la Calle San Sebastián.

La proyección preliminar es que haya un impacto de casi $10 millones, según cifras preliminares relacionadas con la actividad de cruceros y la ocupación hotelera.

Específicamente, se informó en un comunicado de prensa que, para el periodo comprendido entre el 15 y el 19 de enero, se prevé la llegada de 12 embarcaciones de crucero, incluyendo siete barcos en tránsito y cinco en operaciones de homeport, lo que representará un movimiento aproximado de 37,359 pasajeros.

“Este flujo de visitantes generará un impacto económico estimado de $9,950,459, reflejando más del doble del impacto económico registrado en 2025″, se indicó en un comunicado de prensa.

Asimismo, se informó que los hoteles endosados por la Compañía de Turismo de Puerto Rico en la zona de San Juan —incluyendo Viejo San Juan, Condado, Ocean Park, Miramar, Santurce y Río Piedras— reflejan, hasta el momento, más de 14,000 cuartos-noche reservados para el periodo de jueves, 15 al domingo, 18 de enero, cifra que se estima continuará en aumento durante los próximos días.

La directora ejecutiva de la Compañía de Turismo de Puerto Rico, Willianette Robles Cancel, expresó que “las proyecciones para la edición 2026 reflejan el impacto positivo que esta celebración tiene sobre toda la cadena de valor turística, particularmente para los comerciantes del Viejo San Juan, restaurantes, artesanos, hospederías y operadores turísticos, quienes experimentan un aumento significativo en la demanda de productos y servicios durante estos días”.

Añadió que la llegada de visitantes por vía marítima y la alta demanda hotelera generan un impacto directo en múltiples sectores de la industria turística y en la actividad económica de la Isla.

La Compañía de Turismo de Puerto Rico informó que monitoreará el comportamiento del turismo durante el fin de semana y actualizando las proyecciones conforme se consoliden los datos finales de ocupación hotelera y movimiento de visitantes.