Las tradicionales Fiestas de la Calle San Sebastián regresan con su amplia oferta cultural, artística y gastronómica en una edición que honrará el legado artístico del reconocido cineasta, guionista y actor Jacobo Morales.

Bajo el lema “El evento cultural más grande del Caribe”, la edición número 56 se llevará a cabo del 15 al 18 de enero en el Viejo San Juan, como de costumbre.

Jacobo Morales, quien estuvo presente durante el encuentro de prensa convocado este miércoles por el alcalde de San Juan, Miguel Romero, manifestó sentirse agradecido con el interés de que se reconozca su legado.

PUBLICIDAD

“¡Qué honor grande, inmenso, y tantas memorias, tantos recuerdos!”, saludó el reconocido director tras una sonada ovación. Durante su discurso, elogió la complicidad de su esposa, Blanca Eró, en su jornada artística. De paso, hizo referencia al título del documental “Vivir para la vida”, sugerido por su pareja, y el que ha adoptado como lema.

“Ha sido fundamental en mi vida llevar a la práctica ese título”, aseveró el nominado al Oscar en 1990 por su película “Lo que le pasó a Santiago” (1989) en la categoría de Mejor Película Extranjera.

“Es vivir con un sentido humanista en todas las direcciones y por eso ese humanismo lo estoy respirando aquí”, agregó sonriente. “Muchas gracias a todos. Seguiré adelante, además de estar inmensamente satisfecho por este reconocimiento, más motivado que nunca”.

Sobre su gesta, el primer mandatario municipal resaltó diversos atributos que lo han convertido en una gran figura en el panorama artístico. “Su aporte abarca casi todos los renglones del quehacer cultural de nuestra isla. Lleva más de setenta años de trayectoria”, destacó en el encuentro de prensa, que se llevó a cabo en el Antiguo Casino de Puerto Rico. “Pocas figuras tienen una carrera tan extensa, influyente y constante”, agregó.

La oferta musical contará con decenas de intérpretes que, como de costumbre, se presentarán en las tarimas que se dividen entre la Plaza de la Barandilla, Plaza Colón, Plaza del Quinto Centenario y Plaza de Armas. Ednita Nazario, Jowell y Randy Victoria Sanabria, Hermes Croatto, Grupo Manía, Los Pleneros de Severo, Algarete, Laberinto de Coco, Chris Lebrón, La Secta, Víctor Manuelle, Juanes, Andy Montañez, Plenéalo, y Tommy Torres son solo algunos de los que llevarán su música ante el público.

PUBLICIDAD

El domingo 18 se celebrará la Tercera Copa San Sebastián de Trovadores, con un premio de $4,000.

La programación infantil contará con presentaciones de Sarita tu Amiguita, Mago Barry Barry, Baby Bomba, Trotamundos, Violetica y sus Amigos y Verso de Mujer. También, con talleres educativos, pinta caritas y entretenimiento familiar en la Plaza Salvador Brau.

El encuentro de hoy contó con figuras como Glenn Monroig, Victoria Sanabria, Hermes Croatto y DJ Luian, entre otros.

Romero Lugo, quien celebró que este año las fiestas superaron el millón de visitantes, señaló que más adelante compartirá detalles específicos como la logística de transportación y el tema de la seguridad. A su vez, adelantó que la “Feria Municipal de Artesanía” reunirá más de 80 artesanos y 47 microempresarios en las plazas Arturo Somohano, Beneficencia, Jardín de Ballajá y Salvador Brau.