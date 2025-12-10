La familia del maestro Rafael Ithier Natal y El Gran Combo de Puerto Rico informaron esta tarde en declaraciones escritas al país los detalles oficiales de las exequias que se ofrecerán en honor a la vida y legado del director de la orquesta, fallecido el pasado sábado a los 99 años.

Conforme a la última voluntad de Ithier se celebrará como único acto fúnebre una misa exequial en la Catedral San Juan Bautista del Viejo San Juan el lunes, 15 de diciembre a las 10:30 a.m.

Esta celebración estará abierta al público para que el pueblo de Puerto Rico y todos aquellos que admiraron su obra alrededor del mundo puedan rendirle tributo.

En cumplimiento con los deseos del pianista y director musical, el sepelio se realizará posteriormente en un acto privado, reservado para la familia.

Más adelante se notificará el lugar donde descansarán los restos de Rafael Ithier.