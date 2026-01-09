Las fiestas en Puerto Rico tuvo nombre y apellido el año pasado: Víctor Manuelle, quien logró consolidarse como el “Rey de la Navidad 2025″ tras el impacto mediático que tuvo con el lanzamiento de su EP “La parranda es mía”.

Ese reconocimiento que recibió el “Sonero de la Juventud” de parte de la disquera Sony Music Latin se produjo tras el estreno del más reciente proyecto musical, que vino acompañado de un especial televisivo, transmitido simultáneamente a través de los canales más importantes del país, llevando el espíritu festivo a miles de hogares puertorriqueños.

PUBLICIDAD

El impacto musical se hizo sentir con el tema “PR en Navidad”, que logró posicionarse en el Top 10 de la lista Tropical de Billboard, convirtiéndose en el único tema navideño en alcanzar esa hazaña durante la temporada. A este éxito se sumó la gran acogida de otros temas del EP, como “No dejen que cante el gago”, canción que se volvió viral de manera orgánica y que ya supera el millón de visitas en YouTube, demostrando la conexión genuina del artista con el público.

El reconocimiento a su influencia trascendió la música. Víctor Manuelle fue seleccionado como imagen de la campaña de la Compañía de Turismo de Puerto Rico “Sounds of Puerto Rico Christmas Edition”, convirtiéndose en una de las principales voces de la promoción cultural y turística de la Isla durante las festividades.

Como parte de esta campaña y de su agenda navideña, el artista se presentó en eventos de gran relevancia, incluyendo el primer festival “Sounds of Puerto Rico Christmas Edition” y la Despedida de Año 2025 en el Distrito T-Mobile, dos escenarios emblemáticos que reunieron a miles de personas para celebrar la música y la cultura puertorriqueña.

Extendiendo la celebración más allá del 25 de diciembre, el también productor musical será el encargado de cerrar las octavitas el sábado, 18 de enero, en las tradicionales Fiestas de la Calle San Sebastián poniendo el broche de oro a una de las temporadas navideñas más memorables de su carrera.

“Todos estos logros —musicales, culturales y mediáticos— consolidan a Víctor Manuelle como el indiscutible Rey de la Navidad del 2025, reafirmando su legado y su lugar como una de las figuras más queridas e influyentes de la música tropical", afirmó Sony Music Latin, en un comunicado de prensa.