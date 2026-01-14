El municipio de San Juan anunció hoy el inicio de la Campaña de Orientación, Educación y Prevención sobre el Uso y Abuso de Opioides, como parte de los esfuerzos de salud pública que se implementarán durante las Fiestas de la Calle San Sebastián. La iniciativa fue presentada desde el Hospital Municipal, a través del Sistema de Salud de la Capital, ante la realidad que vive Puerto Rico y otras jurisdicciones de los Estados Unidos, relacionada al abuso y las muertes por sobredosis de opioides.

“En esta primera fase de la campaña durante las Fiestas de la Calle San Sebastián sabemos que podemos tener un impacto masivo de educación para una gran cantidad de personas que nos visitan durante este evento. Con esta campaña, nuestros principales objetivos son educar a la comunidad sobre los riesgos asociados al consumo indebido de opioides, promover la prevención y fomentar decisiones informadas relacionadas a su consumo. El enfoque de la campaña es de alerta, utilizando un tono directo, coloquial y educativo, facilitando la comprensión del mensaje sin recurrir al juicio. Esta iniciativa busca generar conversación, reducir el estigma asociado a los opioides y motivar a las personas a reconocer señales tempranas, buscar apoyo y tomar acción informada para proteger su bienestar y el de sus comunidades”, expresó el alcalde de la ciudad capital, Miguel A. Romero Lugo.

El anuncio se realizó en un ambiente que marcó el inicio de las tradicionales Fiestas, con la participación de pleneros y cabezudos, integrando un mensaje de prevención y conciencia de salud pública en un contexto cultural y comunitario de alta concurrencia.

Durante las Fiestas de la Calle San Sebastián, el Municipio de San Juan contará con la presencia de Unidades Móviles de Salud y personal clínico en varios puntos del evento para ofrecer orientación, educación y materiales informativos. Como parte de la iniciativa, se distribuirán tarjetas educativas “Acredítale a tu VIDA”, diseñadas en formato tipo tarjeta de crédito, con información esencial sobre los opioides que las personas pueden llevar consigo.

Además, el Municipio de San Juan ya comenzó las orientaciones a los empleados que trabajarán durante las Fiestas de la Calle San Sebastián, incluyendo transportistas, Uber y Lyft, comerciantes, policías, personal de manejo de emergencias y taxistas, sobre el uso de la Naloxona, un medicamento que revierte rápidamente una sobredosis de opioides. A estos grupos se les proveerá un kit de respuesta a sobredosis por opioides, con el propósito de que puedan intervenir de forma inmediata ante una emergencia.

De igual forma, se orientará a la población que visite las Fiestas mediante mensajes educativos en distintos puntos del área del evento y la entrega de materiales informativos y kits de Naloxona, con el único propósito de salvar vidas.

Por su parte, la subdirectora del Sistema de Salud de la Capital, la doctora Chiara Berríos, destacó que “nuestro lema, ‘Pichéale al Abuso de Opioides y Acredítale a tu VIDA’, es directo y motivador. El contenido de esta campaña lleva un mensaje claro para mantener conciencia y control al tener que consumir estos narcóticos, sensibilizando sobre situaciones que parecen lejanas; sin embargo, los datos confirman que muchas sobredosis no ocurren en la calle, comienzan en el hogar”.

Según los últimos datos oficiales del Observatorio de Salud Mental y Adicción de Puerto Rico, entre 2018 y 2024 se registraron 2,838 muertes por sobredosis con fentanilo y más de 2,140 eventos de sobredosis, de los cuales más del 60 % fueron revertidos gracias a intervenciones efectivas.

Se estima que miles de personas están haciendo un mal uso de opioides, lo que representa un problema creciente que afecta a miles de personas y familias.

En los Estados Unidos, una de las principales causas de muerte entre las edades de 18 a 44 años incluye las sobredosis por opioides sintéticos y fentanilo.

“Queremos que este mensaje llegue lejos, que se hable del tema sin miedo y sin prejuicios, y que más personas sepan que hay herramientas para prevenir y para actuar. Proteger la vida es una responsabilidad compartida, y desde San Juan estamos dando este paso con seriedad y compromiso”, concluyó Romero Lugo.