El Instituto de Cultura Puertorriqueña (ICP) anunció que todo está listo para la celebración de su tradicional Feria de Artesanías y Artes Plásticas. El evento se llevará a cabo del jueves 15 al domingo 18 de enero, como parte de la 56ta edición de las Fiestas de la Calle San Sebastián, en la sede del ICP y en el patio interior del Cuartel de Ballajá, en el Viejo San Juan.

“La Feria de Artesanías y Artes Plásticas es un espacio de encuentro para celebrar el talento, la creatividad y la tradición que distinguen a Puerto Rico. Invitamos al pueblo a visitar nuestra sede y el Cuartel de Ballajá durante estos cuatro días, a apoyar a nuestros artesanos y artistas, y a disfrutar de una variada programación pensada para toda la familia, en el marco de las Fiestas de la Calle San Sebastián”, expresó la directora ejecutiva del Instituto de Cultura Puertorriqueña, Melissa Santana, mediante declaraciones escritas.

Durante estos cuatro días, el Barrio Ballajá se convertirá en un amplio espacio de encuentro cultural con la participación de más de 450 recursos culturales, entre artesanos, artistas plásticos, colectivos artísticos, músicos y organizaciones sin fines de lucro. La feria ofrecerá una programación diversa que incluye exhibiciones, talleres, actividades educativas para niños y jóvenes, presentaciones musicales y manifestaciones del arte popular puertorriqueño, reafirmando el compromiso del ICP con la preservación y difusión de nuestra identidad cultural. Las presentaciones musicales contarán con intérpretes de lenguaje de señas.

Este año, el ICP dedicará el evento a la reconocida artesana Iris Torres Meléndez. La obra de la destacada talladora de santos en madera y hueso de res, se distingue por su excelencia técnica y profundo arraigo cultural. Torres Meléndez también elabora sortijas y accesorios en semilla de palma de corozo y trabaja con maderas duras como el ébano, el majó y el guayacán. Su meticuloso trabajo de tallado en hueso de res, que requiere un riguroso proceso de limpieza, da vida a representaciones de los Reyes Magos, nacimientos y símbolos emblemáticos de Puerto Rico, consolidando su aportación a nuestro patrimonio artesanal.

Las actividades iniciarán el jueves 15 de enero, con la apertura oficial de la Feria de Artesanías y Artes Plásticas desde el mediodía tanto en la sede del ICP como en el Cuartel de Ballajá. Desde ese primer día, el público podrá apreciar la pieza artesanal Mi Terruño, ubicada en la entrada de la Sede del ICP, así como visitar la Tienda ICP. Además, quedará inaugurada la exposición “26 años de trayectoria del Colectivo de Talladoras de Santos y Mundillo de Nuestro Tiempo”, instalada en la Galería de la Sede del ICP. La jornada culminará con la presentación musical de Wilbert Rivera en horas de la noche.

El viernes 16 de enero, la feria continuará desde las 10:00 de la mañana en la sede del ICP, junto con la apertura oficial de la mencionada exposición del colectivo de talladoras. Como parte de la programación educativa, se ofrecerá un recorrido guiado por el Barrio Ballajá, titulado “De plaza militar a espacio cultural”, que permitirá al público conocer la transformación histórica de este emblemático espacio. Durante la tarde y la noche se llevarán a cabo las presentaciones musicales de Merari, Hermanos Sanz y Los Cantores de Bayamón, ofreciendo una muestra representativa de la música tradicional puertorriqueña.

El sábado 17 será una de las jornadas más completas y familiares de la feria. Desde la mañana, el público podrá disfrutar de la feria artesanal y la final del 57mo Concurso Nacional de Trova en la sede del ICP. Además, el colectivo Agua, Sol y Sereno realizará un taller de máscaras de cartón y la obra teatral “Comer”. Asimismo, se llevará a cabo un taller de música con materiales reciclables a cargo de La Sociedad y lectura infantil del cuento “La Sinfónica llega al Pueblo”. Las presentaciones musicales incluirán a Cultura Pesá, Fabiola Muñoz y David Rivera y la Bámbula. En el Cuartel de Ballajá, se llevará a cabo el reconocimiento a la destacada artesana Iris Torres Meléndez, junto a otras actividades como la aparición del Cabezudo Ricardo Alegría y el espectáculo musical de los Pleneros del Más Allá.

La feria culminará el domingo 18 de enero con una programación variada que incluirá presentaciones de la Rondalla de Humacao, Desde Cero, la Tuna de Segreles, la Orquesta La Sociedad y el cierre musical a cargo de Plena Libre. Además, continuarán los talleres educativos, lectura de cuentos y la participación del Cabezudo Ricardo Alegría y los Pleneros del Más Allá en el Cuartel de Ballajá, cerrando así cuatro días de celebración cultural en el Viejo San Juan.

El Instituto de Cultura Puertorriqueña invita al público en general a formar parte de esta gran fiesta del arte, la tradición y la creatividad puertorriqueña, y a apoyar a los artesanos y artistas que, con su trabajo, mantienen viva nuestra herencia cultural.