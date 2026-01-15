Llegó la festividad más esperada del año, la que cierra la Navidad boricua, es este fin de semana.

Hoy jueves arrancan las Fiestas de la Calle San Sebastián con una gran expectativa, un programa artístico de primera y una logística diseñada por el Municipio de San Juan que promete garantizar una grata experiencia para los asistentes.

Si ya te decidiste a llegarle, aquí compartimos un par de cosas que debes saber.

Lo primero debe ser planificar. Viste con comodidad, ve en zapatos cómodos (preferiblemente tenis), ropa fresca y cómoda, y si vas durante el día no olvides protección solar, una gorra o sombrero.

Sea de día o de noche no dejes de hidratarte... con agua.

En la planificación considera la movilidad hasta el Viejo San Juan. No intentes llevar el carro, cabe la posibilidad de que entres a la isleta, pero eso no garantiza que salgas cuando quieras por la cantidad de gente que se espera este año. Opta por el sistema de transportación que hace años ya se ha probado como efectivo: llégale al estacionamiento del estadio Hiram Bithorn o al de la estación Sagrado Corazón del Tren Urbano y deja que te lleven ellos.

Ármate de ánimo para el jolgorio, pero también de paciencia. Es muchísima la gente que se congragará durante esas cuatro jornadas y los pisotones y empujones serán la orden del día. Pide perdón o acéptalo en caso tropezones, todos estaremos allí en el ánimo de disfrutar.

Recuerda, este fin de semana le decimos adiós a la Navidad, la época más feliz del año. Hagámoslo subiendo y bajando a ritmo de plena mientras pedimos la mano de la paloma.

Y cógelo suave con aquello, tu familia y seres queridos te quieren bien en tu regreso a casa.

¿Qué debes saber?

El horario de cierre durante la SanSe 2026 será el siguiente: las tarimas se apagan después de la última presentación, los kioscos cierran a las 12:00 a.m. y los negocios a la 1:00 a.m.

Como parte del componente de accesibilidad, el Municipio contará con servicios de intérpretes para la comunidad sorda, disponibles en los centros de información turística, estaciones de servicios médicos y con la Policía Municipal.

Si vas con pequeños, el sábado y el domingo se ofrecerán talleres educativos, pinta caritas y grabado por el Museo de San Juan, donde tendrán popcorn y algodón gratis, de 10:00 a.m. a 3:00 p.m., mientras duren.

Para más información debes saber que las Fiestas contarán con una sección oficial dentro del portal sanjuan.pr, diseñada para centralizar toda la información del evento. Allí, los usuarios podrán identificar el logo de las Fiestas y acceder a la página dedicada exclusivamente a la celebración, con mapas, avisos en tiempo real y una galería fotográfica que se actualizará diariamente.

Programa artístico

Jueves

Plaza Colón

Trío Homenaje (4:30 p.m.)

Los Pleneros de Severo (6:00 p.m.)

DJ Luian (8:00 p.m.)

Algarete (9:30 pm.)

Plaza de la Barandilla

Trío Los Andinos (5:30 p.m.)

Tuna de Cayey (7:30 p.m.)

Michelle Brava (9:30 p.m.)

Plaza del Quinto Centenario

La Tribu de Abrante (6:00 p.m.)

Tito Nieves (8:00 p.m.)

Artista sorpresa (10:00 p.m.)

Viernes

Plaza Colón

Elena (5:15 p.m.)

Laberinto de Coco (6:30 p.m.)

Chris Lebrón (8:30 p.m.)

La Secta (9:30 p.m.)

Plaza de la Barandilla

Carlos García (5:30 p.m.)

A Son de Guerra (7:30 p.m.)

Zayra Paola (9:30 p.m)

Plaza del Quinto Centenario

Plena Libre (6:00 p.m.)

Miriam Cruz (8:00 p.m.)

Pedro Capó (10:00 p.m.)

Sábado

Plaza Colón

Música sacra (12:30 p.m.)

Roberto Ortiz (2:00 p.m.)

Glenn Monroig (3:30 p.m.)

El Junte Loiceño (5:00 p.m.)

Rafa Romero (6:30 p.m.)

Juan Vélez (8:00 p.m.)

Circo (10:00 p.m.)

Plaza de la Barandilla

Sarita tu amiga (9:00 a.m.)

Mago Barry Barry (10:30 a.m.)

Nino y su Mundo Mágico (12:00 p.m.)

Baby Boba (1:30 p.m.)

Jovenes trovadores (3:00 p.m.)

Decimanía (4:00 p.m.)

Choco Orta (6:00 p.m.)

Puerto Rican Power (8:00 p.m.)

Humberto Ramírez (10:00 p.m.)

Plaza del Quinto Centenario

Victoria Sanabria (2:00 p.m.)

Hermes Croatto (4:00 p.m.)

Grupo Manía (6:00 p.m.)

Víctor Manuelle (8:00 p.m.)

Juanes (9:30 p.m.)

Teatro Tapia

Teatro en 15 (10:00 a.m.)

Baile de Época (2:30 p.m.)

Domingo

Plaza Colón

3er Concurso de trovadores (9:00 a.m.)

Costa Brava (4:30 p.m.)

Arnaldo “El más querido” (6:00 p.m.)

Los Chinchillos del Caribe (8:00 p.m.)

Los Rabanes (10:00 p.m.)

Plaza de la Barandilla

Violetica y sus amigos (9:00 p.m.)

Trotamundos (11:00 a.m.)

Verso de Mujer (1:00 p.m.)

San Sebastián al Ritmo de la Bomba (3:00 p.m.)

Luis González (5:30 p.m.)

Objetivo Fama… El Tour (7:30 p.m.)

Joseph Fonseca (9:30 p.m.)

Plaza del Quinto Centenario

Algareplena (3:00 p.m.)

Andy Montanez (4:30 p.m.)

Plenéalo (6:00 p.m.)

Ednita Nazario (8:00 p.m.)

Tommy Torres (10:00 p.m.)

Jowell y Randy (11:45 p.m.)

Teatro Tapia

Teatro en 15 (10:00 a.m.)

Baile de Época (2:30 p.m.)

Feria de Artesanías y Artes Plásticas

Se realiza en la sede del Instituto de Cultura Puertorriqueña (ICP) y en el patio interior del Cuartel de Ballajá con la participación de más de 450 recursos culturales entre artesanos, artistas plásticos, colectivos artísticos, músicos y organizaciones sin fines de lucro.

Jueves

Apertura a mediodía. En el ICP se podrá apreciar la pieza artesanal Mi Terruño y se inaugural la la exposición “26 años de trayectoria del Colectivo de Talladoras de Santos y Mundillo de Nuestro Tiempo”. La jornada culminará con la presentación musical de Wilbert Rivera en horas de la noche.

Viernes

Actividades en el ICP inician a las 10:00 a.m. Como parte de la programación educativa se ofrecerá un recorrido guiado por el Barrio Ballajá titulado “De plaza militar a espacio cultural”. Durante la tarde y noche habrá presentaciones musicales de Merari, Hermanos Sanz y Los Cantores de Bayamón.

Sábado

Desde temprano en el ICP, el público disfrutará de la feria artesanal y la final del 57mo Concurso Nacional de Trova. Habrá talleres de máscaras de carton del colectivo Agua, Sol y Sereno, y de música con materiales reciclables a cargo de La Sociedad. Se presentará la obra teatral “Comer” y lectura infantil del cuento “La Sinfónica llega al Pueblo”. Habra presentaciones musicales de Cultura Pesá, Fabiola Muñoz y David Rivera y la Bámbula. En el Cuartel de Ballajá una serie de ctividades culturales que inluirán show de los Pleneros del Más Allá.

Domingo

Programación variada en el ICP incluirá presentaciones de la Rondalla de Humacao, Desde Cero, la Tuna de Segreles, Orquesta La Sociedad y el cierre con Plena Libre. Habrá talleres educativos, lectura de cuentos. En el Cuartel de Ballajá estarán el Cabezudo Ricardo Alegría y los Pleneros del Más Allá.

Logística

Transportación

El sistema contará con 170 autobuses, incluyendo unidades accesibles, que saldrán desde las estaciones de Sagrado Corazón y el Estadio Hiram Bithorn con destino al Viejo San Juan.

El servicio operará jueves y viernes de 2:00 p.m. a 2:00 a.m.; sábado y domingo será de 9:00 a.m. a 2:00 a.m.

El costo será de $5 por viaje ida y vuelta.

El plan de transportación incluirá escoltas, monitoreo por GPS, centros de mando y certificaciones diarias de inspección para cada unidad, como parte de las medidas de seguridad y organización del evento.

Las lanchas desde Cataño operarán con tres embarcaciones y horarios extendidos.

El Tren Urbano funcionará desde las 5:30 a.m. a 11:30 p.m., con servicio nocturno hacia Bayamón.

Habrá rutas de autobuses públicos con horarios extendidos y colaboración con el sistema de taxis.

Uber y Lyft

Operarán mediante sistemas especiales fuera del casco urbano, con puntos designados en El Escambrón y el Parque Luis Muñoz Rivera.

Seguridad y control

Sobre 1,400 efectivos, incluyendo 600 policías municipales, 400 oficiales de seguridad privada y 400 agentes de la Policía Estatal

Trabajarán turnos de 12 horas en labores de orden público, vigilancia de propiedades, tarimas, controles de tránsito y estaciones de transporte colectivo.

Habrá vigilancia adicional por medio de más de 800 cámaras de diferentes modalidades.

Se instalarán 20 detectores de metales en los centros de transbordo y se implementará el Sistema de Reconocimiento Automático de Tablillas de vehículos de motor.

Emergencias