El Sitio Histórico Nacional de San Juan anunció cierres temporales en sus fortificaciones durante el Festival de la Calle San Sebastián, que se celebrará desde hoy, 15 de enero, hasta el domingo, 18 de enero.

La medida busca proteger los recursos históricos y culturales ante la afluencia masiva de visitantes, que se estima alcanzará los 800,000 asistentes.

Desde las 7:00 p.m. hasta las 5:00 a.m. de cada noche del festival, los terrenos del Castillo San Felipe del Morro y los baluartes circundantes —que se extienden desde el Castillo San Cristóbal hasta El Morro— estarán parcial o totalmente cerrados al público.

El Servicio de Parques Nacionales monitoreará todas las áreas de visitantes y podría extender los cierres si es necesario, para garantizar tanto la seguridad de los visitantes como la protección de los recursos históricos, según se informó.

Las fortificaciones permanecerán abiertas en su horario regular de 9:00 a.m. a 5:00 p.m. La entrada tiene un costo de $10 para adultos y es gratuita para menores de 15 años o menos cuando están acompañados por un adulto.