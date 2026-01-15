Nota del editor: Entérate de todo sobre las Fiestas de la Calle San Sebastián 2026 en nuestro especial. Mira cómo se vive la celebración más grande del Caribe. Accede aquí.

Bomberos en bicicletas y drones de vigilancia en el aire constituyen parte de las medidas de seguridad que se implementarán en las Fiestas de la Calle San Sebastián, que inician este jueves.

Además, el Servicio de Emergencias 9-1-1 ha reforzado su personal durante todo el fin de semana, donde se anticipa un aumento de llamadas para reportar incidentes relacionados al multitudinario evento que se realiza en el Viejo San Juan.

La información fue provista por el secretario de Seguridad Pública, Arturo Garffer, durante una conferencia de prensa que se realizó en La Fortaleza.

“En los planes de trabajo que se han ejecutados, por ejemplo, los bomberos ya empezaron desde el miércoles a hacer las inspecciones del área. Hay 15 inspectores que van a estar durante la SanSe. También van a tener ellos activos que van a estar posicionados dentro del casco de San Juan de manera más móvil. Van a estar en bicicletas, ya hay camiones dentro de San Juan”, detalló el funcionario.

También informó que el Negociado de Emergencias Médicas tiene también a sus paramédicos posicionados en áreas claves del Viejo San Juan.

“Recordemos que todo esto está sincronizado con el municipio y más importante aún, es con el andamiaje estatal. La gobernadora (Jenniffer González) ha sido muy clara que los eventos exalten a Puerto Rico globalmente, que se le dé la atención que amerita”, afirmó Garffer, al exponer que todo el componente del DSP está activo para atender incidentes.

Reveló, además, que a la agencia le ha tocado “trabajar toda la inteligencia con agencias federales” para evitar incidentes mayores.

Explicó que las agencias federales, como el Negociado Federal de Investigaciones (FBI, en inglés), darán apoyo con los drones de vigilancia y otras tecnologías.

Las Fiestas de la Calle San Sebastián inician hoy, jueves, y se extiende hasta el domingo.