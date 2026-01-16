Como todo un “patrimonio de la humanidad”.

Así honraron al actor y cineasta Jacobo Morales, quien le dio comienzo oficial a las Fiestas de la Calle San Sebastián 2026 la festividad más grande de Puerto Rico.

Miles de ciudadanos llegaron al primer día del multitudinario evento que celebra la tradición, folclor y sabor de la Isla del Encanto por todo lo alto desde el Viejo San Juan, donde Morales se dio cita para realizar un “peculiar corte de cinta”, que consistió de una lluvia de confeti y una algarabía ensordecedora del pueblo que llegó para ver el homenaje del artista de 91 años.

“Aprovechamos en esta ocasión que tenemos la presencia de un gran puertorriqueño, a quien tenemos el privilegio de dedicarle esta celebración, por dedicar toda su vida a la protección del patrimonio cultural de Puerto Rico, por ser embajador cultural de aquello que nos define, por llevar siempre -por toda su vida- el mensaje de lo que somos, por ser patrimonio humano del pueblo de Puerto Rico”, expresó el alcalde de San Juan, Miguel Romero Lugo, quien fue el único que habló durante el homenaje.

Al realizar el “corte de cinta”, el colectivo Agua, Sol y Sereno presentó los cabezudos del también integrante de los Rayos Gamma, así como su esposa, la productora Blanca Silvia Eró, provocando emoción al cineasta.

Otro momento emotivo fue cuando el actor estaba a punto de salir a la comparsa y el público comenzó a halagar a la estrella del cortometraje de “Debí tirar más fotos”.

“¡Jacobo, te queremos!“, expresó un ciudadano al también escritor, quien le regaló una sonrisa.

El primer día de las SanSe 2026 transcurrió viento en popa con espectáculos musicales en la Plaza Colón, Plaza de la Barandilla, la Plaza del Quinto Centenario y la Plaza de Armas, donde hubo una participación especial de Arcángel.