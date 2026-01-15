El reconocido exponente urbano Arcángel se presentará esta noche en las Fiestas de la Calle San Sebastián. La información fue confirmada por el alcalde de la ciudad capital, Miguel A. Romero Lugo.

La presentación del cantante en la 56 edición del evento está pautada para las 9:00 p.m. en la Plaza de Armas “como un gesto espontáneo del artista hacia la ciudad y su gente, ya que no forma parte de una contratación oficial del Municipio”, se afirmó mediante comunicado de prensa.

“Arcángel se comunicó con nosotros para expresarnos que quería estar presente en las Fiestas de la Calle San Sebastián y regalarle al público de San Juan un momento especial, porque ama esta ciudad. Ese tipo de gestos hablan del cariño que muchos artistas sienten por San Juan y por esta celebración que es de todo el pueblo”, expresó el mandatario municipal.

PUBLICIDAD

El artista aprovechará el espectáculo para compartir material de su nuevo álbum, “La 8va Maravilla”, “y será él mismo quien anuncie en tarima quién será el artista sorpresa que se une al espectáculo de esta noche”, agrega el escrito.

A su vez, el alcalde confirmó la participación de intérprete urbano Chencho Corleone así como del artista Dei V.

“Las Fiestas de la Calle San Sebastián siguen regalándonos momentos únicos que nacen del amor por San Juan. Esto es solo una muestra de lo que todavía queda por vivir en estos días de celebración”, agregó el alcalde.