Baile, música y un alto nivel de entusiasmo marcaron una vez más el evento cultural de las Fiestas de la Calle San Sebastián, dedicado a enaltecer la cultura puertorriqueña, fomentar las tradiciones y servir de cierre para la época festiva navideña.

Desde su arranque el jueves, por cuatro días consecutivos decenas de comparsas con zanqueros, pleneros y cabezudos inspirados en icónicos personajes, lograron encender el jolgorio en cada rincón de la ciudad amurallada destinado al festejo, donde el famoso estribillo “voy subiendo, voy bajando” cobró fuerza una vez más como coro de multitudes.

Las procesiones dirigidas a evocar la solemnidad religiosa también tuvieron su espacio a lo largo del festival que, además, busca honrar al mártir San Sebastián, defensor de la Iglesia Católica.

La 56ta edición del evento impulsado en 1970 por la líder comunitaria Rafaela Balladares se acercaba en la tarde del domingo a la esperada cifra de un millón de asistentes esperada por el alcalde de San Juan, Miguel Romero Lugo, a juzgar por los números preliminares que daban 180 mil asistentes los primeros dos días de celebración, 350 mil el sábado y se calculaba que el domingo igualaría la tercera jornada. La semana pasada, la directora ejecutiva interina de la Compañía de Turismo de Puerto Rico (CTPR), Carla Campos, confirmó que se esperaban más de 35 mil pasajeros de crucero en 11 embarcaciones, lo que se sumó al alto número de visitantes locales y los que viajaron para disfrutar del evento.

Bajo el lema “El evento cultural más grande del Caribe”, la fiesta se dedicó al reconocido actor, cineasta, guionista y director Jacobo Morales, nominado al Oscar en 1990 por su película “Lo que le pasó a Santiago” (1989) en la categoría de mejor película extranjera. El artista, quien en su extensa lista de proyectos incluye películas como “Dios los cría”, “La criada malcriada” y “Linda Sara”, manifestó continuamente su complacencia en ser honrado con este gesto, y estuvo presente durante la ceremonia de inicio del evento, que arrancó tras una lluvia de confeti.

De paso, el alcalde de la capital, Miguel A. Romero Lugo, destacó que las fiestas transcurrieran con un ambiente de orden y una logística organizada.

Primera Hora y El Nuevo Día, de la empresa GFR Media, contaron con su comparsa dentro de la celebración, en la que resaltaron impresiones de diversas portadas que inmortalizaron hechos trascendentales de Puerto Rico. Como muestra, Primera Hora presumió la histórica victoria de Puerto Rico contra el “Dream Team” de Estados Unidos en los Juegos Olímpicos de Atenas 2004. También, cuando la vallista boricua Jasmine Camacho-Quinn logró la segunda medalla de oro para la isla en las Olimpiadas de Tokio 2020. El Nuevo Día eligió la imagen del encuentro entre el excampeón de boxeo Felix “Tito” Trinidad y la Miss Universe 2001, Denise Quiñones, así como Bad Bunny en su histórica residencia artística en el Coliseo de Puerto Rico José Miguel Agrelot.

La feria de artesanías, como de costumbre, cobró gran protagonismo con sus puestos establecidos en el Jardín de Ballajá y la Plaza de la Beneficencia, entre otros lugares destacados. Piezas talladas en madera, bisutería, dulces, pinturas y carteras fueron solo una muestra de la manifestación artística disponible a lo largo de la jornada de las fiestas.

Sabor a frituras

Degustar diversas delicias gastronómicas durante el evento es otra de las dinámicas que muchos disfrutan cada año. Los bacalaítos fritos causaron sensación con su variedad de tamaños, algunos de los que resultaron convenientes para compartirse entre varios comensales. Las alcapurrias y lo pinchos se sumaron entre los favoritos de los visitantes, quienes parecieron mostrarse complacidos con los precios. De hecho, durante el segundo día de las fiestas, varios quiosqueros manifestaron a Primera Hora su satisfacción por superar las expectativas en ventas el primer día.

Para tomar, además de los refrescos y el agua, la tradicional piña colada y las limonadas figuraron entre las favoritas para apagar un poco el calor. Por supuesto, las cervezas y los tragos con licor tuvieron su alta demanda, algunas de los cuales se vendieron en la tradicionales “yardas” o vasos grandes.

Variada la oferta musical

El programa de entretenimiento contó con una amplia oferta que abarcó presentaciones musicales, teatrales y de baile, con tarimas divididas entre la Plaza de la Barandilla, Plaza Colón y Plaza del Quinto Centenario. La salsa, música urbana, el pop, el rock y, por supuesto, la bomba y la plena fueron algunos de los ritmos que entretuvieron a la multitud.

El intérprete urbano Arcángel tuvo una participación especial en la Plaza de Armas el jueves para celebrar el lanzamiento de su álbum “La 8va maravilla”. Pero desde la mañana, su nombre ya sonaba en las redes sociales por una estatua de aproximadamente 36 pies de altura inspirada en su imagen, lo que causó revuelo entre algunos visitantes a la zona turística. El cantante explicó luego que se trató de un elemento de escenografía y que su ubicación en la plaza era temporal.

Ednita Nazario, Victoria Sanabria, Chencho Corleone, Hermes Croatto, Algareplena, Grupo Manía, Andy Montañez, Plenéalo, Víctor Manuelle, Juanes, Tommy Torres, Los Pleneros de Severo, Algarete, La Secta, Arnaldo “El más querido”, Decimanía, Glenn Monroig, El Junte Loiceño y Joseph Fonseca fueron algunos de los que formaron el extenso programa artístico. El famoso dúo urbano compuesto por Jowell y Randy se encargaría del rumbón durante el cierre de las fiestas con su espectáculo en la Plaza del Quinto Centenario.

Para la población infantil hubo diversas actividades dirigidas a fomentar no solo los momentos de diversión en familia, sino también el amor por este evento. Presentaciones de Trotamundos, Sarita tu Amiguita, Mago Barry Barry, Baby Bomba, Violetica y sus Amigos y Verso de Mujer fueron algunas de las que formaron la programación para niños. Payasos, pintacaritas y talleres educativos de bomba y plena se sumaron al entretenimiento, mucho del que se llevó a cabo en la Plaza Salvador Brau y en el Parque del Niño en el Paseo de la Princesa.

A su vez, con la intención de extender la diversión a un número mayor de visitantes, ayer se habilitó un espacio especial en la Plaza La Barandilla para la realización de un taller de arte dirigido a personas con diversidad funcional.

(Pedro Correa Henry contribuyó a esta historia.)