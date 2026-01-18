Como parte de las actividades de cierre de las Fiestas de la Calle San Sebastián, el Municipio de San Juan habilitó este domingo un espacio en la Plaza La Barandilla para la realización de un taller de arte dirigido a personas con diversidad funcional. La actividad permitió que decenas de participantes disfrutaran plenamente de la celebración en un entorno pensado específicamente para sus necesidades.

La información difundida mediante comunicado de prensa expresa que la iniciativa del alcalde de la ciudad capital, Miguel A. Romero Lugo, busca reafirmar “el compromiso municipal con la inclusión, la accesibilidad y el respeto a los derechos de todos”.

PUBLICIDAD

El taller fue ofrecido por el Colectivo Agua Sol y Sereno y consistió en la creación de máscaras elaboradas en cartón y pintura utilizando la técnica de acuarela, “brindando a los participantes una experiencia artística, creativa y adaptada”. Alrededor de 70 personas con diversidad funcional participaron de la actividad, de las cuales 17 confesaron asistir por primera vez al multitudinario evento “ya que nunca habían contado con un espacio accesible que les permitiera llegar y disfrutar plenamente de esta emblemática celebración” que este año celebra su edición número 56.

“Para nosotros la inclusión no es un añadido ni un gesto simbólico, es una responsabilidad. Queremos que cada actividad que organiza la ciudad sea un espacio donde todas las personas puedan participar con dignidad, seguridad y respeto. Hoy demostramos que San Juan sigue trabajando para eliminar barreras y abrir espacios reales para todos”, expresó Romero Lugo mediante la comunicación escrita.

Los participantes estuvieron acompañados por personal del Departamento para el Desarrollo Social Comunitario, específicamente de la División de Diversidad Funcional, “quienes garantizaron un ambiente seguro, respetuoso e inclusivo. Además, contaron con el sistema de transportación accesible San Juan Te Lleva, lo que hizo posible que muchas personas pudieran llegar a la actividad con dignidad y accesibilidad”, agrega el escrito.

La directora del Departamento para el Desarrollo Social Comunitario, Francine Sánchez Marcano, destacó el impacto social de esta iniciativa. “Este taller representa mucho más que una actividad artística. Es un acto de justicia social. Cuando garantizamos accesibilidad, estamos garantizando derechos y reconociendo el valor de cada persona, construyendo una ciudad más humana y solidaria”, afirmó.

La iniciativa subraya que la accesibilidad es un derecho fundamental y no un privilegio, y que la inclusión va más allá de eliminar barreras físicas, implica también fomentar una cultura de sensibilidad, empatía y trato digno. Con acciones concretas como esta, el Municipio de San Juan continúa promoviendo una ciudad más justa, inclusiva y sensible, donde la diversidad es reconocida como una fortaleza y donde cada persona tiene el derecho de disfrutar plenamente de sus tradiciones culturales.