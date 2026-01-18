Primera Hora y El Nuevo Día, de la empresa GFR Media, llevaron su bulla y un pedacito de orgullo patrio al tercer día de las Fiestas de la Calle San Sebastián 2026.

Los periódicos se unieron al festival más grande del Caribe en su tradicional comparsa, donde animaron al público con la tradicional plena, asi como las impresiones de las portadas más reconocidas que inmortalizaron algunos de los hechos que han definido la cultura popular al Sol de hoy.

“Básicamente, El Nuevo Día y Primera Hora son los periódicos oficiales de las Fiestas de la Calle San Sebastián, así que, como parte de celebrar todo esto, hicimos nuestra comparsa con cabezudos, zanqueros, músicos y los momentos más icónicos de ambas marcas”, compartió Luis Sánchez, especialista de mercadeo y relaciones públicas de GFR Media, a este medio.

Pablo Torres, especialista de mercadeo y branding de El Nuevo Día, destacó que, para Primera Hora, eligieron momentos inolvidables como la imagen del Carlos Arroyo tras la histórica victoria de Puerto Rico contra el “Dream Team” de Estados Unidos en los Juegos Olímpicos de Atenas 2004, así como el momento en que la vallista boricua Jasmine Camacho-Quinn obtuvo la segunda medalla de oro para la Isla del Encanto en las Olimpiadas de Tokio 2020, en la carrera de 100 metros vallas.

En el caso de El Nuevo Día, se eligió el icónico encuentro entre el excampeón de boxeo Felix “Tito” Trinidad y la Miss Universe 2001, Denise Quiñones, donde ambas figuras se intercambiaron sus títulos para un inolvidable retrato, así como Bad Bunny en su histórica residencia artística en el Coliseo de Puerto Rico José Miguel Agrelot.

Ambos rotativos se unieron al festejo que contó con la participación del colectivo Agua, Sol y Sereno, quienes arrancaron la penúltima comparsa en honor a San Sebastián Mártir, así como otras agrupaciones que llegaron a honrar diversas estampas nacionales ante miles de visitantes.

Este evento se dio al momento en que el Municipio de San Juan reveló que, a eso de las 5:00 p.m., unas 193,614 personas se han dado cita al conocido evento cultural que culminará mañana, domingo.