Mientras los quiosqueros celebran superar expectativas en ventas tras el inicio de las Fiestas de la Calle San Sebastián 2026, los artesanos se encuentran esperanzados de tener más apoyo del pueblo en los próximos días del festival más grande de Puerto Rico.

Varios comerciantes ubicados en el Cuartel de Ballajá hablaron con Primera Hora sobre cómo le han ido a más de un día del evento multitudinario que se lleva a cabo en el Viejo San Juan, muchos asegurando que el flujo de personas ha sido “más suave” que pasadas ediciones, al igual que los clientes.

Esther Montelara Tirado, dueña de Piel Rústika, fue una de las pocas afortunadas en asegurar que las ventas en el día uno fueron “buenísimas”, pero que, actualmente, las mismas han mermado “un poquito”, pero no al punto de afectarla negativamente.

“Los viernes, por lo general, las ventas suelen ser mejores, pero hoy no ha sido así. De hecho, he hablado con varios artesanos, y me han dicho que no ha habido tantos visitantes como en pasados años”, sostuvo la artesana, quien anhela que, más allá que se logre romper el récord de asistencia de más de un millón de personas, que ese impacto se refleje en su taller de bisutería y carteras en piel.

Gilberto Fernández, codueño de Taller Artesanal Leslie y Gilberto, manifestó que las ventas en su quiosco, dedicado a vender accesorios y misceláneos que celebran diversos símbolos de Puerto Rico, “han bajado un poco”, aunque aclaró que es una tendencia que se ha generado por los pasados años.

“Esto no es algo que ha pasado aquí nada más, sino en todas las ferias que vamos”, acotó Fernández, quien asegura que, pese a la apreciación que la ciudadanía tiene por su faena, el alto costo del día a día y los sacrificios que hacen para llegar a la actividad sociocultural pone sus productos a un segundo plano.

“El apoyo por nuestro trabajo está, pero la gente tiene que también comer, y la comida está más cara, para estacionarte, te cobran un montón por el párking, así que la comida es lo que les quita la oportunidad de comprarse algo que no es una necesidad, como uno dice”, expresó el comerciante.

Fernández, por otro lado, no pierde las esperanzas que la situación cambie en los próximos días, al igual que el de muchos de sus colegas. “Faltan dos días, vamos a ver si algo mejor viene por ahí”, manifestó el comerciante que vende accesorios que rondan entre los $6.00 y $10.00.

Edgardo Rivera, dueño de Dulces El Artesano de Moca, manifestó que sí ha reflejado menores ventas en los primeros días de las SanSe, aunque no es un escenario que le preocupe.

“Yo sé que algunos artesanos me han comentado que les ha ido mejor este viernes que en pasados años, pero hay otros, como yo, que no. Es relativo, realmente”, agregó.

Pero el boricua se encuentra en la expectativa de recibir un fluyo mayor de clientes este sábado y domingo, y cumplir con sus expectativas.

“Los días buenos para nosotros son sábado y domingo, entre jueves y viernes, lo que uno hace es picotear, pero el grosor de gente que vienen a comprar, en los 20 años que llevo, es sábado y domingo, que es bien, bien fuerte”, indicó Rivera, quien vende desde dulces típicos, hasta galletas artesanales.

Las Fiestas de la Calle San Sebastián continúan fuerte en el Viejo San Juan, y culminarán en la noche del domingo, 18 de enero, con varios espectáculos musicales y ofertas artísticas.