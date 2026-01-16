Nota del editor: Entérate de todo sobre las Fiestas de la Calle San Sebastián 2026 en nuestro especial. Mira cómo se vive la celebración más grande del Caribe. Accede aquí.

Pese a que el bolsillo de muchos se encuentre apretado con el costo de vida actual, los quiosqueros de las Fiestas de la Calle San Sebastián 2026 lograron superar las expectativas en las ventas de frituras con solo el primer día del evento multitudinario.

Primera Hora regresó al festival más grande de Puerto Rico, y dialogó con comerciantes de los tres principales puntos de venta, quienes, en su mayoría, manifestaron satisfacción, hasta sorpresa, por el comportamiento del público en la edición 56 de la actividad que honra a San Sebastián Mártir.

“Con solo el primer día, vi mucho más público que en otros años”, comentó Neftalí Figueroa, dueño del quiosco Frituras y Pinchos en la Plaza Colón, quien expresó que la reciente llegada de cuatro cruceros a la ciudad capitalina provocó que su estación se acercaran más turistas para probar algunos manjares de la gastronomía boricua.

“Aquí han venido a busca más los bacalaítos gigantes, aquí no salen pequeños, son bien grandes”, expresó el boricua, quien asegura que, pese a que esta fritura la vende a $10.00 por pieza, el mismo cabe, a leguas, en una caja de pizza mediana.

“Algunos me dicen que, en algún la’o, puede pagar $6.00 o $7.00, pero solo come uno de ello, aquí comen tres con un bacalaíto, y estaban que no les cabía. ¡Son bien grandes!“, expresó Figueroa, quien aseguró que la receta del ”Potro Negro" ha sido la clave del éxito.

El comerciante compartió que el público también han solicitado sus alcapurrias de yuca, así como las alcapurrias de guineo. “Estoy, al final del día, friendo como loco, de cuatro en cuatro tandas. Es complicadito, pero llenamos la vitrina”, agregó.

Figueroa manifestó que, de las SanSe 2026 seguir el ritmo actual, tras la llegada de más de 180,000 en su primer día, existe una posibilidad de que esta edición supere los números de visitantes del año pasado.

“Ayer las expectativas eran unas, y las sobrepasamos. No puedo decir lo contrario, porque es la verdad”, expresó.

Katherine Lugo, vendedora del Quiosco 5 en la Plaza del Quinto Centenario, expresó que las ventas de este año arrancaron “muy buenas, pensamos qo pasadoue hasta un poquito más que el año pasado”.

“El año pasado, todo empezó más en la tarde, alrededor de las 5:00 y 6:00, pero ayer, y hoy, hemos estado ajora’os. Así que nos va muy bien, ¡gracias a Dios!“, sostuvo la comerciante de Piñones, asegurando que los bacalaítos y las alcapurrias también han sido las frituras más solicitada en este festival.

Pero Lugo expresó que hay algunos consumidores que le han dicho que sí a su plato de carne frita con tostones, que, pese a que su precio está más elevado que los productos antes mencionados, unos se han dado el gustazo sin remordimiento.

“Son las Fiestas de la Calle San Sebastián, pero es bueno asegurarnos de que coman rico, que la comida esté hecha al momento”, indicó la joven. “Hay que tomar en cuenta lo que cuesta poner el quiosco, la nómina de los empleados, la compra, los permisos en cuanto a los precios, siempre queremos hacer esto con amor y cariño y, quienes se quedan consumiendo, se dan cuenta de la calidad de nuestro producto”, agregó.

Flujo “normal” en la Plaza de la Barandilla

Aisha Benítez, comerciante del Quiosco 2 de bebidas en la Plaza de la Barandilla, expresó que el flujo de clientes en el primer día de las Fiestas de la Calle San Sebastián fue algo “lento”, algo que catalogó como “normal” al compararlos con pasadas ocasiones.

“Yo entiendo que pronto superaremos expectativas, porque esperamos la llegada de bastantes cruceros al Viejo San Juan, y siento que sí haremos buenas ventas”, compartió Benítez.

¿Pero qué bebida le han pedido más al negocio de Benítez? La piña colada y las limonadas.

“La realidad que, aquí, lo más que se mueve son las piñas coladas, y uno que otro palito por el lado”, indicó la vendedora, quien se mostró optimista que, en las próximas horas, sea otra historia.

Las Fiestas de la Calle San Sebastián siguen viento en popa desde el Viejo San Juan, con diversos espectáculos musicales en la Plaza Colón, la Plaza de la Barandilla y la Plaza del Quinto Centenario.