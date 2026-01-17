El transporte colectivo del municipio de San Juan fue cerrado de manera preventiva a eso de las 6:00 p.m., luego de que la asistencia a las Fiestas de la Calle San Sebastián 2026 alcanzara un estimado de de 193,614 personas, informó el municipio de San Juan en un comunicado.

“Estamos ante una cifra que demuestra, una vez más, la magnitud de este evento y el amor de nuestra gente por sus fiestas. La decisión de cerrar el transporte colectivo del municipio se tomó de forma responsable, pensando siempre en la seguridad del público y en mantener el orden en la ciudad”, expresó el alcalde, Miguel Romero Lugo, en declaraciones escritas.

Según explicó el primer ejecutivo municipal, el cálculo de asistencia se realiza utilizando las distintas plataformas de conteo relacionadas al movimiento de personas a través de los diferentes métodos de transporte, incluyendo guaguas, AMA, lanchas, scooters, Uber, y otros medios de acceso al Viejo San Juan, lo que permite establecer una estimación real del flujo de visitantes.

El alcalde destacó que, a pesar del volumen extraordinario de personas, el comportamiento del público ha sido ejemplar y el evento continúa desarrollándose en un ambiente de orden, respeto y sana convivencia, gracias al trabajo coordinado de todas las agencias municipales y estatales que forman parte del plan operacional. “La participación masiva no solo nos llena de orgullo, también reafirma que cuando hay planificación, compromiso y un equipo trabajando en conjunto, se pueden manejar eventos de esta magnitud con responsabilidad y enfoque en la seguridad de todos”, añadió Romero Lugo.

El Municipio de San Juan reiteró el llamado a la ciudadanía a seguir las instrucciones de las autoridades, utilizar rutas alternas y mantenerse informados a través de los canales oficiales mientras continúan las celebraciones.