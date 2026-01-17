De la Isla del Encanto, regresaron a darlo todo desde el party más grande de la nación.

El grupo Plena Libre la vuelve a montar en la edición 56 de las Fiestas de la Calle San Sebastián con un espectáculo donde muestran que pueden llevar la tradición sonora de Puerto Rico a su manera.

Justo a las 6:00 de la tarde, los músicos LuisGa Núñez, Emanuel Santana, Víctor Vélez, Rafi Falú, Miguel de Jesús y Sheizel García se treparon a la tarima de la Plaza del Quinto Centenario para poner a gozar los presentes con su repertorio musical, honrando la memoria de su fundador, Gary Núñez.

El grupo deleitó al público con la interpretación de “Julieta”, así como la canción “A mi manera”, que forma parte del más reciente disco “Legados”, donde celebran su anteproyecto con canciones que abren las puertas a un nuevo capítulo del conjunto.

En ese momento, el corillo de Agua, Sol y Sereno también se unió al fiestón junto al cabezudo de Nuñez que debutaron hace dos años en este evento multitudinario que, a partir de las 11:00 de la mañana, ya había recibido sobre 54,000 visitantes.

Plena Libre regresó a la Plaza del Quinto Centenario para llevar el legado de la agrupación a su modo. ( Suministrada/Génesis Rohena )

“¡Gracias por recibirnos con tanto cariño, nosotros somos Plena Libre, y llevamos 32 años, y venimos de este archipiélago hermoso que llamamos Puerto Rico, con la bomba y con la plena", expresó LuisGa, quien pidió un aplauso para su papá “que se sienta allí, en el cielo”.

El músico también tomo el espacio para dedicar su presentación al músico José “Joe” Medina, quien fue integrante de la legendaria Familia Cepeda y proclamado en vida como el “plenero de los desamparados”, y quien este declaró como “uno de los caballos de verdad”.

“No vinimos hablar mucho, vinimos a tocar, ¿¡a cuantos les gusta la bomba y la plena!? ¡Porque eso fue lo que vinimos a hacer! ¡Olvídate de eso! Plena Libre se fundó hace 32 años, en la Calle San Sebastían, en los Hijos de Borinquen“, exclamó LuisGa, quien luego dejó a Emanuel a darle voz al número ”Cucú“ y seguir con el rumbón.

Emanuel Santana le dio voz al tema "Cucú", una de las primeras canciones que grabó Plena Libre. ( Suministrada/Génesis Rohena )

Otros temas que tocaron en la presentación fueron las emblemáticas “Mañana por la mañana”, “Carnaval”, quien fue liderada por la misma Sheizel, y hasta su antémica canción “Voy subiendo”.

Sheizel García tomó las riendas al interpretar la canción "Carnaval". ( Suministrada/Génesis Rohena )

La noche en la Plaza del Quinto Centenario seguirá encendida con las presentaciones de Miriam Cruz, a las 8:00 p.m., y Pedro Capó, a las 10:00 p.m.