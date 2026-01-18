El estacionamiento del Estadio Hiram Bithorn alcanzó su capacidad máxima para los interesados en utilizarlo como parte de su interés de asistir a la edición número 56 de las Fiestas de la Calle San Sebastián. No obstante, al momento de esta publicación, se notificó que el servicio de transporte sigue disponible.

“El estacionamiento del Estadio Hiram Bithorn ha alcanzado, por el momento, su capacidad máxima. El servicio de transporte en guaguas continúa operando con normalidad.Para conocer otras opciones de estacionamiento y detalles adicionales, accede a sanjuan.pr.”, detalla la publicación compartida en las redes sociales del municipio de San Juan.

En la noche de ayer, el transporte colectivo del municipio de San Juan tuvo que ser cerrado de manera preventiva luego de que la asistencia al evento a las 6:00 de la tarde alcanzara un estimado de 193,614.

El evento multitudinario arrancó el jueves y, desde entonces, miles han asomado a la ciudad amurallada para disfrutar de la oferta cultural, musical y gastronómica del evento que este año se promueve bajo el lema “El evento cultural más grande del Caribe”.