El cierre de los accesos al transporte municipal hacia el Viejo San Juan durante el último día de las Fiestas de la Calle San Sebastián se cerró en la tarde de hoy como una medida preventiva de seguridad ante la alta concentración de público en el área. La noticia fue confirmada por el alcalde de la ciudad capital, Miguel A. Romero Lugo.

La determinación se tomó a las 5:00 p.m., luego de que los equipos de seguridad y monitoreo recomendaron limitar los accesos para mantener un flujo seguro de personas dentro del casco urbano, conforme al plan operacional del evento, según afirma el comunicado enviado por su portavoz de prensa.

“Esta es una decisión responsable y necesaria. Hemos tenido una asistencia extraordinaria durante todos los días de las Fiestas, y hoy, ante la gran concentración de público, lo correcto es tomar medidas preventivas para garantizar la seguridad de todos. Queremos que la gente disfrute, pero sobre todo que regrese segura a sus hogares”, expresó el alcalde Romero Lugo en la comunicación escrita.

El primer ejecutivo municipal expuso que el cierre se activó conforme a los protocolos de manejo de multitudes y seguridad establecidos por el Municipio en coordinación con las agencias de seguridad y manejo de emergencias.

A su vez, la comunicación escrita destaca que la jornada del evento “ha transcurrido con un ambiente de orden, respeto y sana convivencia, reflejo del buen comportamiento del público y del trabajo coordinado de los equipos de seguridad, emergencias, limpieza y logística”.

El alcalde manifestó sentirse complacido con el ambiente de orden que se ha reflejado en los días del festejo. “Estas Fiestas han sido un éxito gracias al compromiso de nuestro equipo y al comportamiento ejemplar de nuestra gente. Esta determinación es una muestra de que estamos manejando un evento de esta magnitud con seriedad, planificación y con la vida y la seguridad como prioridad”, añadió.

El Municipio reiteró que continuará informando a través de sus plataformas oficiales cualquier actualización relacionada con los accesos, transporte y servicios.