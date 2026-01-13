Encontrar un alivio a los dolores frecuentes que experimenta hace años como resultado de varios padecimientos fue una de las motivaciones para que el cantante puertorriqueño Farruko decidiera ampliar su oferta de negocios con una marca de cannabis medicinal. También, ser testigo del proceso de su mamá tras su diagnóstico de lupus y artritis.

A través de Carbonabis apuesta a brindar una alternativa para sobrellevar el dolor crónico que puede derivarse de diversas enfermedades.

“Es para esos pacientes que buscan una opción más natural, que ellos puedan ver otra manera de no ingerir tanto medicamento químico, como son las pastillas”, sostuvo el artista.

“Esto nace porque yo padezco de gota, padezco de artritis y otros padecimientos para los cuales tengo que tomar varias pastillas diarias para poder controlarlos y los dolores. Pero la idea principal viene a través de mi mamá, que es una profesional de la salud y es tecnóloga médica, y ella estima mucho lo que es el cannabis porque lee y se informa, pero no lo conoce desde el punto de vista medicinal y sus beneficios”, detalló.

“Mi mamá toma alrededor de seis, siete pastillas al día porque sufre de lupus, artritis, y yo dije ‘yo quiero hacer algo que yo pueda ayudar a mi mamá y que pueda ayudar a otros pacientes’ ”.

De inmediato, el galardonado vocalista expuso que desde que decidió emprender con la marca imaginó que un sector conservador lo señalaría.

“He sido bien prejuiciado por el mundo (musical) del que vengo y por haber gritado en algún momento de mi vida que tengo una relación con Dios, que mi creencia es cristiana. Pero al estar dentro de la música urbana, venir de donde vengo, me han estigmatizado mucho. Y yo vi que dentro de lo que es esto, teníamos una relación en común el cannabis medicinal y yo: que mucha gente puede entender que somos dañinos, pero en verdad podemos ser beneficiosos para muchas personas”, confesó en un tono reflexivo.

“Yo sabía a lo que me iba a enfrentar. Críticas quizás del lado conservador, quizás del lado religioso, pero siempre y cuando uno tiene la verdad, uno no tiene por qué temer. Y yo me preparé. Me eduqué antes de tomar esta decisión”, afirmó sobre el proyecto.

“Esto es cuestión de educación y no tanto de ser conservador. Yo crecí escuchando que la marihuana era una droga que no tenía ningún tipo de beneficio”, reveló. “Con el tiempo las cosas van evolucionando, se le encuentran los beneficios, y es lo mismo que la música. Yo no conocía el poder de mi música, no sabía a quién le llegaba, a quién le influía, y cuando tengo mi encuentro espiritual me di cuenta del poder que tenía mi música, a quién podía beneficiar y a quién podía impactar de una manera negativa”, relató sobre su proceso.

“Como todo, uno va refinando en el camino y aprendiendo. Esta planta es hecha con todos los cuidados, está aprobada por el Departamento de Salud. Es solo para mayores de 21 años con licencia para poder consumir cannabis. Se vende solamente en dispensarios, está dirigida y hecha para tratar un infinito número de padecimientos que están probados. O sea, no estoy defendiendo algo que es una mentira”, expuso con énfasis.

“(Carbonabis) es mayormente dedicado a lo que es lo medicinal. Y ese fue el propósito desde el principio”.

Entre los ofrecimientos se incluyen comestibles o ‘gummies’ y un aceite. “Estamos trabajando en un ungüento también para los dolores musculares”, agregó.

Al abundar sobre su experiencia, Farruko manifestó la inquietud que le despertó el tratamiento con ciertos fármacos.

“Soy paciente de gota crónica. Si yo no hago una dieta específica que lleva mi condición, de cualquier cosita se inflaman las coyunturas de una manera horrible. Eso me inmoviliza la coyuntura, la articulación, y necesito una inyección o una pastilla que se llama colchicina”, dijo. “Uno como ser humano no puede estar inyectándose tantas veces porque por un lado te alivia, pero por otro lado te atrofia los huesos. Te hace daño”, expuso al hacer referencia a diversos efectos secundarios.

“Esto del cannabis es una opción que quizás no te da el mismo alivio repentino como una inyección, pero sí baja el consumo de pastillas y puede aliviar de una manera natural”.

El legado de emprender

La faceta como empresario la disfruta a plenitud, en especial porque lo aprendió de su familia desde niño. En 2023 lanzó la Carbon Armor “scooter”. Eventualmente, agregó una línea de aros para vehículos de motor, entre otra mercancía.

“Es un poquito complicado. Esto es para soñadores y gente valiente, no tan solo con la planta. Yo fui criado entre talleres, mecánicos y motores, motoras y cosas, y desde muy pequeño llevo eso en la sangre y quise seguir el legado de mi familia”, manifestó con orgullo Carlos Efrén Reyes Rosado, su nombre verdadero.

“Empecé con las motos, que gracias a Dios me ha ido superbién. Ahora abrimos el taller aquí en la (carretera) 167, en donde tenemos cambios de aceite y filtro, tenemos gomera, tenemos para ‘customizar’ todo tipo de vehículos. Hice mis estudios de grabación y de ensayo aquí, y desarrollando lo que es el legado de Farruko, no tan solo como artista, sino como empresario y las marcas que he ido desarrollando en el camino”.

Celebrará su trayectoria

El galardonado intérprete lanzará mañana el tema “Ay dale” con la colaboración del cantante panameño Eddy Lover. El tema fusiona ritmos del “dancehall” y el “reggae”.

“Es el primer sencillo de un proyecto que grabamos en Panamá con varios artistas de allá, enfocados en lo que es la esencia y las raíces de cómo empieza el género urbano”, explicó. “Siempre ha habido como una disputa de quién lo hizo primero, que si Panamá o Puerto Rico. Este proyecto lo que busca es crear ese puente y demostrarles a las nuevas generaciones que el género que conocemos hoy en día como reguetón es una colaboración de diferentes culturas y países, como de Jamaica, Panamá y Puerto Rico”.

El artista, además, confesó el entusiasmo que siente por el concierto que realizará el próximo 14 de febrero en el Coca-Cola Music Hall para festejar más de una década en la industria de la música.

“Voy a estar celebrando los 16 años míos de trayectoria, retomando mis éxitos y mi catálogo de música con nuevos arreglos, en bandas, un concierto totalmente musical donde voy a contar con artistas invitados de otros géneros que van a estar interpretando de mis temas, de mi trayectoria”.

Farruko adelantó la intención de capturar la velada en video.

“Lo voy a estar grabando. Lo voy a estar lanzando para el mundo y a ver si después de esto podemos girar con este concierto. Me parece muy interesante porque es una manera de recordar todo lo que he hecho estos años que me han traído aquí y han sido de bendición, de una manera más musical, más madura, con instrumentos en vivo y compartir con otros artistas de otros géneros”.