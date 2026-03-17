PBS Productions invita a un espacio de sensibilidad, reflexión y esperanza con la presentación de la reconocida obra “El Diario de Ana Frank”, que tendrá su puesta en escena los días 27, 28 y 29 de marzo, y el 3 y 5 de abril en la Sala Experimental Carlos Marichal del Centro de Bellas Artes de Santurce.

Esta conmovedora producción revive uno de los testimonios más poderosos de la historia contemporánea: el diario de Ana Frank, una joven judía que, durante la Segunda Guerra Mundial, escribió sobre sus sueños, temores y esperanza mientras permanecía escondida junto a su familia para escapar de la persecución nazi.

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La puesta en escena contará con la actuación de Claret Rivera de en el papel de Ana Frank, junto a una presentación especial del Padre Willie Peña como el Sr. Kraler, bajo la dirección de Gilberto Valenzuela.

“Este clásico del teatro exalta la esperanza, la Fe y la dignidad humana”, expresó el Padre Willie Peña, en declaraciones escritas, destacando el profundo mensaje de resiliencia y humanidad que transmite la obra.

Presentada durante el tiempo de Cuaresma, la producción invita al público a detenerse, reflexionar y reconectar con valores universales como la solidaridad, la fe y la esperanza, recordando la vigencia del mensaje de Ana Frank en el mundo actual.

Además de su valor artístico y educativo, la función tendrá un propósito solidario, ya que parte de los recaudos beneficiarán a Casa Raquel, organización dedicada a ofrecer ayuda, orientación y apoyo a mujeres.

La producción invita al público a vivir una experiencia teatral profunda y conmovedora que, más de ocho décadas después, continúa recordándonos el valor de la esperanza incluso en los momentos más oscuros de la humanidad.

Los boletos están disponibles en la boletería del Centro de Bellas Artes, así como a través de Ticketera y Ticket Center.