La legendaria cantante puertorriqueña Lucecita Benítez presentó con éxito su concierto “Claro y Musical” a casa llena en el Centro de Bellas Artes de Santurce. Durante el encuentro musical, que se llevó a cabo este sábado, la artista brindó una velada cargada de emoción y profundidad interpretativa.

Desde el primer momento, la presencia escénica de “La Voz Nacional” “capturó la atención del público, que respondió con ovaciones y una conexión emocional profunda a lo largo de toda la presentación”, se destacó en un comunicado de prensa. Acompañada por 15 músicos y tres coristas, y bajo la dirección musical del maestro Héctor ‘Ito’ Colón, la noche se desarrolló en dos partes. La primera, titulada “Claro y Musical”, presentó canciones “que evocaron distintas etapas de su repertorio y su sensibilidad artística”. La segunda parte, “Renacer”, fue “un recorrido emocional marcado por la reflexión, la resiliencia y la celebración de la vida”, agrega el escrito.

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La música, la poesía y la emoción se combinaron para celebrar la trayectoria de una de las voces más importantes de Puerto Rico, destaca el escrito, que menciona que temas como Vuelvo, Se fue la lírica, Le di mi esperanza al agua, Se van, Aeropuerto y Milagro de amor lograron la ovación del público en la primera parte del concierto. La segunda parte incluyó temas como Uno mismo, El amor somos tú y yo, Solo en alma, Adiós tristeza y La vida.

La artista, quien apareció en escena luciendo vestidos de la reconocida diseñadora puertorriqueña Carlota Alfaro, ofreció una puesta en escena de alta calidad y con una entrega artística en la que se impuso con “su fuerza vocal, su sensibilidad y su capacidad de narrar emociones a través de la música”. Con arreglos musicales que resaltaron su dominio interpretativo, “cada canción fue presentada con una intensidad particular, recordando por qué su voz y su arte ocupan un lugar privilegiado en la historia musical de Puerto Rico”.

La comunicación escrita resaltó el valor del espectáculo para reafirmar la vigencia artística de Lucecita Benítez y “la profunda conexión que mantiene con su público, que la ha acompañado durante décadas y continúa celebrando su voz, su sensibilidad y su legado musical”.