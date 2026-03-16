El evento Combate Teatral reunirá a estudiantes de compañías de teatro independientes y programas de drama de Puerto Rico en una competencia amistosa que se llevará a cabo desde el jueves 19 al sábado 21 de marzo a las 7:30 de la noche en la Sala de Teatro René Marqués del Centro de Bellas Artes de Santurce.

El evento tiene como propósito impulsar a nuevos talentos en el teatro y de promover su creatividad, agilidad mental y técnicas actorales, destaca el comunicado de prensa.

“Combate Teatral es como un torneo de justas teatrales en Puerto Rico que sirve como plataforma competitiva para estudiantes de teatro y actores emergentes”, describe la nota de prensa, y agrega que este año habrá representantes de diferentes escuelas y colectivos como Fragoso Performing Arts, Producciones Hiato, La Esencia y Tespis (alumnos y ex alumnos de la Escuela de Teatro José Julián Acosta).

Durante los tres días, los diferentes equipos compiten en disciplinas como drama, comedia, teatro musical, improvisación y disciplinas artísticas fusionadas. Los participantes “serán evaluados por un jurado compuesto por profesionales que determinarán quien será el ganador de la Copa Dean Zayas, entre otros”.

Los boletos para Combate Teatral están disponibles en Ticketcenter.com.