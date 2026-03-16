El teatro municipal José A. Monrouzeau de Hatillo estrena una refrescante imagen al exhibir una obra muralista realizada por el artista Edwin “Don Rimx” Sepúlveda.

El mural, titulado Los Santos Inocentes, se inspira en el Festival de las Máscaras del pueblo.

“Los residentes y visitantes de Hatillo disfrutarán la obra muralista que adorna el teatro municipal creada por el artista Don Rimx. La pieza artística se divide en dos: la parte frontal del teatro municipal la cual está completada y la parte posterior la cual se espera esté lista a finales de este mes (marzo)”, explicó el alcalde de Hatillo, Carlos Román Román.

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La obra, “además de embellecer el centro urbano, sirve de inspiración a artistas de diferentes edades mientras perpetúa las costumbres y tradiciones del pueblo”, añadió el ejecutivo municipal.

El artista Don Rimx, por su parte, destacó que la pieza es un homenaje a “aquellos corredores quienes sus atuendos se caracterizan por el uso de rizos. Al igual que el festival, la obra cuenta con colores llamativos lo que nos recuerda a esos corredores de máscaras cada 28 de diciembre”.

El muralista explicó que para la ocasión pudo integrar la arquitectura del edificio como base para acomodar la pieza. “Los vitrales a cada lado me permitieron utilizarlos como los ojos. A partir de ese punto desarrollé la pieza artística”, compartió.

Fueron varios días, de 12 horas cada uno, el tiempo que le tomó al artista completar la parte frontal del teatro, un proceso que le permitió compartir con estudiantes del Taller de Arte Ruiseñor de Hatillo.

“Niños y jóvenes del taller de arte conversaron con el artista sobre el proceso e inspiración del mural. Una experiencia enriquecedora para estos que además les permitió conocer más sobre la vida y trabajo de Don Rimx”, destacó el alcalde Román Román.

“Esta obra además de embellecer el pueblo permite el encuentro entre la comunidad y el artista. Una vez más, se evidencia que el arte transforma comunidades”.

El ejecutivo municipal exhortó a la ciudadanía a visitar el centro urbano del pueblo para que disfruten del mural. También, adelantó que Don Rimx trabaja en la obra que engalanará la parte posterior del teatro, la cual será un busto de un corredor de máscara.

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Los interesados en ver cómo se elabora el mural, pueden visitar el lugar de 9:00 a.m. a 5:00 p.m., de lunes a viernes. Allí podrán conversar con el artista quien adelantó “que la experiencia de trabajar en Puerto Rico es la que más le llena de satisfacción”, sostuvo el alcalde.

Don Rimx es un artista plástico de formación clásica, grafitero, y uno de los muralistas a gran escala boricua de mayor trayectoria y proyección.

El teatro municipal José A. Monrouzeau de Hatillo estrena una refrescante imagen al exhibir una obra muralista realizada por el artista Edwin “Don Rimx” Sepúlveda. ( Suministrada )

Nacido y criado en el residencial Nemesio Canales en San Juan, Puerto Rico, sus obras se caracterizan por experimentar con la síntesis del hombre y su entorno e incorporar elementos naturales, así como urbanos en forma de mosaico.

El artista cuenta con obras en Estados Unidos, República Dominicana, Colombia, África, México, Ecuador, España, Berlín y Japón.

En Puerto Rico algunas de sus piezas ubican en Naranjito, San Juan, Isabela, Ponce, Florida y ahora en Hatillo.