La empresa puertorriqueña Prime Amusement & Recreation Centers, LLC fue seleccionada como la nueva entidad encargada de la administración y operación de Las Cascadas Water Park en Aguadilla.

La nueva administración asume la responsabilidad de continuar desarrollando y fortaleciendo la operación del parque con el objetivo de ofrecer una experiencia segura, moderna y memorable para las familias puertorriqueñas y visitantes del exterior, anunció por escrito el municipio.

“Es un honor para nosotros asumir la administración de Las Cascadas Water Park, una facilidad que por décadas ha sido parte fundamental de la oferta recreativa de Puerto Rico. Nuestro compromiso es continuar elevando la experiencia del parque, fortaleciendo su operación y posicionándolo como uno de los destinos recreativos más importantes del Caribe”, expresó Huascar Alomar, presidente de Prime Amusement & Recreation Centers.

PUBLICIDAD

14 Fotos Con una inversión estimada en $27 millones, un operador privado contratado por el gobierno de Aguadilla espera abrir la hospedería que fue construida hace unos años y que nunca ha abierto sus puertas.

La empresa también administra el Surf N Fun Water Park en San Germán.

El alcalde de Aguadilla, Julio Roldán, por su parte, destacó que esta alianza con una empresa puertorriqueña con experiencia comprobada en la administración de parques acuáticos “permitirá fortalecer el desarrollo económico y turístico del municipio, así como continuar brindando oportunidades de empleo y recreación para la comunidad”.

“Esta Alianza Público-Privada representa un ahorro millonario para nuestro Municipio donde podremos redirigir esos fondos a proyectos de bienestar social. Además garantiza más mejoras a las facilidades del Parque, la creación de empleos y un nuevo proyecto para internacionalizar el Parque como atractivo turístico del Caribe”, expresó Roldán.