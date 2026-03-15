Unos 40 perritos que son cuidados por personal de la Oficina Municipal de Manejo de Emergencias (OMME) en Isabela buscan un hogar.

El alcalde de Isabela, Miguel “Ricky” Méndez Pérez, apeló a la ciudadanía para que detenga el abandono de animales y puso a disposición los canes que cuidan para ser adoptados.

“Por ejemplo, les presentamos a Max, que está buscando un hogar lleno de amor mediante adopción responsable. Si alguno de ustedes desea brindarle una familia y una nueva oportunidad, comunícate con la Oficina de Manejo de Emergencias al 787-872-0020 para más información”, señaló el alcalde.

Las extensiones son las 1101, 1102, 1103 o la 1104, en horario de 8:00 a.m. a 4:00 p.m., de lunes a viernes.

Además, hay otros perritos disponibles para adopción que también esperan encontrar un hogar donde los cuiden y quieran.

“Si te interesa conocerlos, puedes comunicarte al mismo número para coordinar. Adoptar una mascota es salvar una vida. Dale la oportunidad a uno de estos perritos de ser parte de tu familia”, añadió Méndez Pérez.