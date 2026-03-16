Lista de ganadores de la 98a edición de los Premios de la Academia entregados el domingo en Los Ángeles.

Mejor película

- “One Battle After Another”

Dirección

- Paul Thomas Anderson, “One Battle after Another

Actriz

-Jessie Buckley, “Hamnet”

Actor

- Michael B. Jordan, “Sinners”

Actor de reparto

- Sean Penn, “One Battle After Another”

Actriz de reparto

- Amy Madigan, “Weapons

Guion original

- “Sinners”

Guion adaptado

- “One Battle after Another”

Cinematografía

- “Sinners”

Edición

- “One Battle after Another”

Música original

- “Sinners”

Canción original

-“Golden” de “Kpop Demon Hunters”

Sonido

- “F1”

Efectos visuales

- “Avatar: Fire and Ash”

Maquillaje y peinado

- “Frankenstein”

Diseño de vestuario

- “Frankenstein”

Diseño de producción

-“Frankenstein”

Casting

- “One Battle after Another”

Cortometraje (empate)

- “The Singers”; “Two People Exchanging Saliva”

Cortometraje animado

-“The Girl Who Cried Pearls”

Cortometraje documental

-“All the Empty Rooms”

Largometraje documental

- “Mr. Nobody against Putin”

Largometraje internacional

- “Sentimental Value” (“Valor Sentimental”), de Noruega

Largometraje animado

- “KPop Demon Hunters”

La ceremonia, que premia a lo mejor del séptimo arte, se llevó a cabo en el Teatro Dolby de Los Ángeles.