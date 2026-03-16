Mira la lista de ganadores de la 98a edición de los Oscar
La entrega de premios se llevó acabo en el Dolby Theatre de Los Ángeles.
PUBLICIDAD
Lista de ganadores de la 98a edición de los Premios de la Academia entregados el domingo en Los Ángeles.
Mejor película
- “One Battle After Another”
Dirección
- Paul Thomas Anderson, “One Battle after Another
Actriz
-Jessie Buckley, “Hamnet”
Actor
- Michael B. Jordan, “Sinners”
Actor de reparto
- Sean Penn, “One Battle After Another”
Actriz de reparto
- Amy Madigan, “Weapons
Guion original
- “Sinners”
Guion adaptado
- “One Battle after Another”
Cinematografía
- “Sinners”
Edición
- “One Battle after Another”
Música original
- “Sinners”
Canción original
-“Golden” de “Kpop Demon Hunters”
Sonido
- “F1”
Efectos visuales
- “Avatar: Fire and Ash”
Maquillaje y peinado
- “Frankenstein”
Diseño de vestuario
- “Frankenstein”
Diseño de producción
-“Frankenstein”
Casting
- “One Battle after Another”
Cortometraje (empate)
- “The Singers”; “Two People Exchanging Saliva”
Cortometraje animado
-“The Girl Who Cried Pearls”
Cortometraje documental
-“All the Empty Rooms”
Largometraje documental
- “Mr. Nobody against Putin”
Largometraje internacional
- “Sentimental Value” (“Valor Sentimental”), de Noruega
Largometraje animado
- “KPop Demon Hunters”