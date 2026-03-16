Los Ángeles. Michael B. Jordan tuvo 20 años para preparar una actuación como la de “Sinners” (“Pecadores”). Su recompensa: ganar el domingo el Oscar como mejor actor.

Jordan obtuvo el trofeo por interpretar a los gemelos idénticos Smoke y Stack en la película de terror sobrenatural impregnada de blues, ambientada en el Mississippi de la década de 1930, que llegó con un récord de 16 nominaciones a la 98ª edición de los Premios de la Academia.

Jordan es el sexto hombre negro en ganar el trofeo a mejor actor. Se suma a Will Smith (“King Richard”, 2020), Forest Whitaker (“The Last King of Scotland”, 2006), Jamie Foxx (“Ray”, 2004), Denzel Washington (“Training Day”, 2001) y Sidney Poitier (“Lillies of the Field”), quien fue el primero en 1963.

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Los otros nominados eran Timothée Chalamet por “Marty Supreme”, Leonardo DiCaprio por “One Battle After Another” (“Una batalla tras otra”), Ethan Hawke por “Blue Moon” (“Luna azul”) y Wagner Moura por “O Agente Secreto” (“El agente secreto”).

Chalamet había sido el favorito temprano al Oscar tras sus victorias en los Globos de Oro y el Critics Choice. Pero el mismo Jordan se sorprendió al ganar el Premio del Sindicato de Actores, lo que le dio impulso en los últimos días de la votación de los Oscar.

“Sinners” reunió de nuevo a Jordan con el guionista-productor-director Ryan Coogler. Su primera colaboración se remonta a 2013.

Ese fue el papel cinematográfico que marcó el salto de Jordan en “Fruitvale Station” de Coogler, por el que recibió elogios de la crítica al interpretar a un hombre real que fue asesinado por la policía. Fue el debut de Coogler como director, y después siguieron con “Creed”, “Black Panther” y ahora “Sinners”.

El éxito inicial de Jordan como actor llegó en la televisión. Tuvo un papel pequeño pero decisivo en “The Wire” en 2002, seguido por la telenovela diurna “All My Children”, en la que reemplazó a Chadwick Boseman, y “Friday Night Lights”.

Más tarde, él y Boseman actuaron juntos en “Black Panther” y fueron amigos cercanos hasta la muerte de Boseman por cáncer de colon en 2020. Jordan dedicó a Boseman su premio de actuación de los NAACP Image Awards de este año.

Jordan, de 39 años, que también produce y dirige, nació en Santa Ana, California, y creció en Newark, Nueva Jersey.

En un momento de la cultura pop, la revista People lo nombró el “Hombre vivo más sexy” en 2020.