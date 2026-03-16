Tonos rojos y dorados, escotes palabra de honor, pedrería, joyas recargadas y peinados recogidos, junto a otros elementos tomados del imaginario clásico de Hollywood, han sido los protagonistas indiscutibles de la alfombra roja de la 98 edición de los Oscar.

La alfombra roja más esperada del año, que precede a la ceremonia de los Oscar, ha estado protagonizada de nuevo por la moda, aunque sin rastro de reivindicación.

La actriz noruega Renate Reinsve, candidata al Óscar por ‘Sentimental Value’, ha sido una de las primeras de la noche con un vestido rojo firmado por Louis Vuitton -una de las casas que más actrices ha vestido esta noche junto a Chanel- y con una pronunciada apertura lateral y una cola geométrica.

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Otras dos nominadas también han optado por guiños al estilo más clásico: Emma Stone ha apostado por un Louis Vuitton en blanco plateado de corte estilo imperio y pequeños hombros tipo capa, y Rose Byrne, otra de las primeras en llegar, ha elegido un vestido palabra de honor de Dior. con flores bordadas en pedrería inspiradas en la silueta clásica, han sido algunas de las intérpretes que más focos han acaparado.

Plumas y escotes palabra de honor

Wunmi Mosaku, protagonista de ‘Los pecadores’, lució embarazo con un vestido verde esmeralda de lentejuelas, mientras que Jessie Buckley, una de las favoritas de la noche por ‘Hamnet’, se decantó por un palabra de honor de Chanel hecho a medida en tonos rosa y rojo, en línea con el guiño al Hollywood clásico de otras compañeras.

Demi Moore, enfundada en un espectacular palabra de honor de Gucci con plumas en tonos oscuros, parecía una reina de las tinieblas, mientras que Elle Fanning se fue al extremo opuesto con una estética de princesa Disney: falda amplia, corpiño palabra de honor y brillo a raudales en un diseño de Givenchy, acompañado por un collar de 1903 del archivo de Cartier.

Odessa A’zion optó por un Valentino negro combinado con un collar de diamantes, mientras que las cantantes de K-pop EJAE, Rei Ami y Audrey Nuna, voces de K-Pop Demon Hunters’ que actuaron en la gala, acapararon flashes con imponentes diseños en destellos dorados y negros.

La nominada Teyana Taylor lució un ajustado Chanel, con plumas blancas y negras y una larga cola de sirena que dificultaba caminar. Por su parte, Nicole Kidman, esta vez con la melena suelta, apostó por un vestido palabra de honor con bordados y plumas en tonos crema.

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Broches para ellos

Los hombres han sido bastante innovadores este año: Paul Mescal con un cárdigan de Celine; Spike Lee con sombrero, pajarita morada y un bolso de casetes dorados; Kieran Culkin y Miles Caton —'Los pecadores’— con esmoquin marrón; y Timothée Chalamet con un traje blanco de Givenchy.

Por el tradicional y sobrio tono negro optaron el español Oliver Laxe, con un traje de Adolfo Domínguez y un pin de sandía en recuerdo a Palestina; Joel Edgerton con esmoquin de Louis Vuitton; Hudson Williams con un diseño de Balenciaga y broche de Bulgari; y Wagner Moura vestido de Valentino y con un broche de un diseñador brasileño.

Y es que, sin duda, una de las novedades de este año han sido los broches para ellos.

Notas extravagantes

La alfombra roja de los Óscar también dejó alguna nota extravagante. Chloé Zhao —que en 2021 acudió con zapatillas deportivas, coletas y un vestido de Hermès— optó esta vez por un estilo gótico, con vestido negro y velo incluido.

El cantante de blues Buddy Guy —que aparece al final de ‘Sinners’— acudió a la gala con un peto de piel y camisa de lunares, mientras que Maggie O’Farrell, autora de la novela ‘Hamnet’, eligió un llamativo vestido rosa fucsia acompañado por una redecilla sobre el rostro.