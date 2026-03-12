La actriz puertorriqueña Neysha Mendoza Castro debutó en el teatro estadounidense como parte del elenco de Two Sisters and a Piano, que estrenó el pasado 6 de marzo en Writers Theatre, en Chicago, Illinois. La puesta en escena, que se presentará hasta principios de abril, está basada en la obra del dramaturgo Nilo Cruz, ganador del Premio Pulitzer.

Ambientada en Cuba en 1991, justo antes de la caída de la Unión Soviética, la obra sigue a María Celia, una novelista, y su hermana Sofía, interpretada por Mendoza Castro, quienes viven bajo arresto domiciliario. Sofía, una pianista, utiliza la imaginación como refugio y resistencia frente a tiempos difíciles. La llegada de un militar fascinado por la escritura de María Celia y un joven afinador de pianos altera su mundo, despertando ilusión y esperanza.

La obra explora temas de represión política, libertad de expresión, esperanza y resiliencia humana en un momento crucial de cambio histórico.

La participación de Neysha Mendoza Castro en Two Sisters and a Piano marca un momento destacado en su regreso al teatro tras varios años enfocados en cine y televisión.

“En tiempos donde la libertad de expresión es constantemente atacada o minimizada, el arte se vuelve un espacio necesario para cuestionar y reflexionar. Two Sisters and a Piano nos recuerda el poder del arte como resistencia y como método de supervivencia. Hoy más que nunca es importante proteger nuestra libertad de expresión y levantar nuestras voces”, expresó Mendoza mediante comunicado de prensa.

“Para mí, formar parte de esta pieza representa un paso muy significativo. Siempre busco hacer arte que tenga propósito, que provoque reflexión y que deje huella en el público. Sin duda, esta obra logra hacerlo. Que además esta producción marque mi debut teatral en Estados Unidos, y que ocurra en un momento de tanta conversación política y social sobre la libertad de expresión, lo hace aún más significativo”, añadió.

La boricua natural de Cayey ha trabajado como actriz de cine, televisión y teatro. Además, se ha desempeñado como presentadora en programas de televisión en Puerto Rico. Sus créditos incluyen una participación como guest star en la serie Chicago P.D. También formó parte del certamen Miss Universe Puerto Rico 2023, donde logró posicionarse entre las diez semifinalistas.