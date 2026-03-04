La actriz puertorriqueña Irene Sofía Lucio se consolida como una de las figuras más destacadas de la escena teatral estadounidense tras

concluir recientemente la producción de “Liberation” en el Teatro James Earl Jones en Broadway. En esta pieza, que cerró oficialmente el pasado 1ro de febrero tras un año de trabajo, Lucio interpretó a “Isidora”, una inmigrante italiana que se convierte en la figura más combativa de un grupo de mujeres en la década de los 70.

Su trabajo en “Liberation” no solo fue un triunfo artístico, sino también un proceso de profunda conexión personal y política. La obra, ambientada en Ohio durante los años 70, explora la formación de grupos de concienciación femenina, un tema que Lucio considera sumamente relevante en la actualidad.

“La obra me creó la conciencia de lo importante que es protestar en este tipo de momentos. Yo sé que eso es algo obvio en papel, pero sentirlo en carne propia es bien distinto”, confesó mediante declaraciones escritas la actriz.

Nacida en Río Piedras y formada académicamente en las universidades de Princeton y Yale, Lucio ha navegado un ascenso constante que la ha llevado desde el circuito “Off Broadway hasta el West End” de Londres, destaca el comunicado de prensa. Su trayectoria incluye haber originado el papel de “Patricia” en la galardonada obra “Slave Play” de Jeremy O’Harris, personaje que interpretó en todas sus etapas, desde talleres hasta sus temporadas en Nueva York y Los Ángeles.

“Creo que, al ser madre, uno tiene más empatía con las noticias también, mientras la vida se pone un poco más interesante. Es una vida más retante”, manifestó la artista, quien actualmente reside en Harlem y equilibra su carrera con la crianza de su hijo de dos años, Hugo Antonio.

A lo largo de su carrera, Irene Sofía ha colaborado con instituciones de gran prestigio como The Public Theater, MCC, New York Theater Workshop y la Brooklyn Academy of Music (BAM). Además de su faceta como actriz, se ha destacado como escritora y productora, cocreando la serie web “B.U.T.S.” (Bi-lingual, Underrepresented, Titless Sallies), ganadora de Mejor Comedia en el Festival de Cortometrajes de NBCU, y la serie animada “SuperEllas”, que celebra a pioneras latinas y obtuvo premios Gracie y Silver Telly.

Mirando hacia el futuro, la actriz continúa desarrollando múltiples proyectos para televisión con CBS y Dentsu Storylab, mientras mantiene una estrecha conexión con sus raíces boricuas, integrando la cultura de la isla en la vida de su hijo y participando en producciones locales que serán anunciadas próximamente.

Más sobre la actriz

Irene Sofía Lucio es una actriz y escritora puertorriqueña con un Bachillerato en Literatura Comparada y Teatro de la Universidad de Princeton y una Maestría en Actuación de la Escuela de Drama de la Universidad de Yale. Orgullosa nativa de San Juan, ha trabajado en producciones de alto perfil como “Romeo y Julieta”, “Love and Information” y “Bad Jews”.

Actualmente es una de las voces latinas más influyentes en el teatro contemporáneo anglosajón.