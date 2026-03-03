El actor René Monclova será protagonista de un proyecto que promete ser uno de los trabajos más importantes de su carrera con “El Padre”, obra que busca ser en uno de los acontecimientos teatrales más conmovedores y trascendentales de los últimos años en Puerto Rico.

El integrante de “Raymond y sus amigos” regresa a las tablas para formar parte de la multipremiada pieza del dramaturgo francés Florian Zeller, titulada originalmente Le Père, que se presentará el sábado 11 y domingo 12 de abril a las 7:00 p.m. y 4:00 p.m. respectivamente, en el Bellas Artes de Caguas.

Aclamada mundialmente y galardonada con el Premio Molière en 2014, el máximo reconocimiento del teatro francés, “El Padre” ha conquistado escenarios internacionales por su profundidad emocional y su innovadora estructura narrativa. En Londres, el diario The Guardian la eligió como “Mejor Obra del Año”, mientras que The Times la calificó como “una de las mejores obras de la década”. Su versión cinematográfica fue protagonizada por Anthony Hopkins, quien obtuvo el Premio Oscar por su extraordinaria interpretación.

La puesta está dirigida por Israel Lugo y producida por En-Pareja-2. El elenco es encabezado por el primer actor René Monclova, quien comparte escena con Ernesto Concepción, Isel Rodríguez, Camila Monclova, Félix Monclova y Eunice Jiménez. La traducción al español es de Fernando Masllorens y Federico González del Pino.

La producción también reúne un equipo técnico de primera. Israel Lugo en la dirección; Cristina Robles como regidora de escena y asistente del director; Enrique “Quique” Benet está a cargo del diseño de luces; José “Checo” Cuevas en el diseño de escenografía; Cristina Sesto tiene a su cargo el diseño de utilería; Alba Kercadó es la diseñadora de vestuario; y Bryan Villarini el diseñador de maquillaje.

Las funciones de “El Padre” servirán además para crear conciencia sobre la enfermedad del Alzheimer y el importante rol de los cuidadores. Por ello, la producción ha establecido una alianza con la fundación del cantante puertorriqueño Víctor Manuel, llamada De Frente al Alzheimer Inc, donando parte de los recaudos de la taquilla a esta organización.

Asimismo, en todas las funciones la fundación contará con una mesa informativa en el vestíbulo del teatro, donde el público podrá conocer más sobre la labor que realizan en apoyo a pacientes, familiares y cuidadores.

Las funciones estarán dedicadas a dos grandes figuras puertorriqueñas que actualmente enfrentan el Alzheimer y condiciones relacionadas a la demencia: el actor Efraín López Neris, quien atraviesa por una condición de demencia senil; y Elsie Moreau, quien padece la enfermedad de Alzheimer. Con esta dedicatoria, la producción honra sus vidas, sus aportaciones y extiende un mensaje de solidaridad a todas las familias que enfrentan esta difícil realidad.

“El Padre” cuenta la historia de Andrés, un hombre de 76 años que padece Alzheimer y enfrenta el progresivo desmoronamiento de su realidad.

La historia se desarrolla desde los ojos del propio Andrés, permitiendo por primera vez en escena que el público experimente la enfermedad desde adentro. A medida que la obra avanza, compartimos la confusión, el miedo y la desorientación del protagonista. Su entorno se transforma ante sus ojos, las personas que lo rodean parecen no ser quienes dicen ser y los espacios cambian sin explicación aparente, generando un misterio profundamente emocional donde el público se sumerge en su mente fragmentada.

Mientras Andrés se resiste a aceptar la ayuda de su hija Ana, quien a su vez se debate entre mudarse al extranjero o quedarse para cuidarlo, la obra expone con sensibilidad las complejidades de las relaciones familiares, la pérdida de identidad, la vejez y el paso del tiempo. Más allá del drama íntimo, “El Padre” busca hacer un poderoso llamado a la empatía, afrontando una realidad que muchas familias, especialmente adultos mayores, enfrentan en silencio.

Los boletos de la producción teatral están disponibles ya a través de Ticketera.