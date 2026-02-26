Celebra una aventura que inició hace 20 años.

Desde sus inicios, el Café Teatro Puntofijo Sylvia Rexach se convirtió en un espacio que permite a exponentes en diversas ramas del arte manifestar sus talentos mientras el público disfruta de un ambiente agradable. Pero para su propietario, el licenciado Ángel Noel Rivera, el lugar ubicado en las instalaciones del Centro de Bellas Artes de Santurce es mucho más: es un reflejo de apostar a los sueños y apoyar los de otros.

“Durante todo este tiempo nos hemos dedicado a resaltar la vida y obra de Sylvia Rexach. Se siente uno orgulloso del deber cumplido, y asustado porque los retos siempre asustan y las metas de innovación constante están ahí”, expresó Rivera a Primera Hora al rememorar cuando el 12 de marzo del 2006 el café teatro abrió sus puertas al público. “Pero creo que eso es parte de la dinámica natural de la operación. Uno se acostumbra, pero siempre uno está con miedo. Pero si ya vencimos 20 años, ¿por qué no vamos a vencer 20 más?”.

PUBLICIDAD

Espectáculos de comedia, música en vivo y proyectos teatrales son solo algunos de los ofrecimientos a lo largo de dos décadas, tanto con figuras locales como internacionales. Intérpretes como Chucho Avellanet, Gilberto Santa Rosa, Nydia Caro y Roy Brown son solo una muestra de la extensa lista de destacados artistas que han formado parte de la historia cultural del café teatro, cuyo calendario de celebración del 20 aniversario se llevará a cabo del 4 al 15 de marzo.

Por otro lado, Rivera destacó el valor de atreverse a encaminar su anhelo en el mundo de las artes. “Yo soy abogado litigante de profesión. Esa es mi vocación. Pero también me encanta la música y soy aficionado de la percusión. Decidí ser abogado, no músico, así que después de tantos años, vi una oportunidad de desarrollar un lugar apropiado para música y surgió esta oportunidad para yo poder encargarme del Café Teatro Sylvia Rexach y lo acepté”, dijo el empresario, quien es esposo de la reconocida actriz Linnette Torres.

Figuras del entretenimiento como Francis Rosas, Danilo Beauchamp, Alejandro Gil, Alfonsina Molinari y Janibeth Santiago (a cargo de LIPIT) son algunas de las que vivieron diversas oportunidades en el icónico espacio al inicio de sus respectivas trayectorias. Esto hace a Rivera reflexionar sobre la clave para el éxito de Café Teatro Puntofijo Sylvia Rexach.

“Es haber acertado en la misión y la visión. La misión de Puntofijo es que este espacio sea el escalón, trampolín, preámbulo para cualquier talento que quiera poner a prueba el mismo y que pueda desarrollar y convertirse en exitoso. Es el primer escalón, la primera experiencia”, aseveró enfático sobre el espacio con capacidad para 160 personas.

PUBLICIDAD

“Es brindarle la oportunidad a todos esos que están comenzando, que jamás soñarían llegar hasta Bellas Artes, para poder hacer su debut y de ahí comenzar y desarrollarse. Y con esta visión, lo logramos, todos los productores, de todos los géneros, arte musical, cultural, teatral, dramático, comedias, jazz. En un salón que tiene todas las propiedades necesarias para hacer de esto una mejor experiencia para el público”.

La celebración del 20 aniversario del Café Teatro Puntofijo Sylvia Rexach en marzo se centrará en el género de la comedia. La agenda incluirá a talento de Teatro Breve, Danilo Beauchamp, Francis Rosas, Sonya Cortés, Raymond Gerena, Jorge Castro, Alfonsina Molinari y René Monclova, entre otros. Dentro del talento que desfilará, estarán varios de los que Rivera les cedió espacio para plasmar sus talentos artísticos en sus comienzos.

“Ver cómo se han desarrollado cada uno de ellos, junto con otros talentos del patio, verlos a todos ellos reunidos aquí, me siento como el papá que ve a los muchachitos que ahora son grandes y ya son todos profesionales, que han alcanzado la meta y un nivel de presencia cultural increíble, y que todos podamos sentarnos aquí y pensar que ‘aquí empezamos’, me llena de orgullo”.

La risa como protagonista

A continuación, las presentaciones que formarán parte de la cartelera de celebración del Café Teatro Puntofijo Sylvia Rexach.

4 de marzo a las 8:00 p.m.

Teatro Breve, con Luis “Bestia” Rodríguez, Helena Ramírez y Kiko Blade, formarán parte de “En noches de impro”, un show de comedia completamente improvisado en el que “nada está escrito, nada es predecible… de todo puede ocurrir”, según destaca el programa de eventos.

PUBLICIDAD

6 de marzo a las 8:00 p.m. Danilo Beauchamp y Francis Rosa presentarán “Convención de borrachos”, un show interactivo con “Cascarita” y “Pincho”, “los directivos del alcohol más importantes del país, quienes harán un ‘stand up comedy’ a su estilo”.

7 de marzo a las 8:30 p.m. Sonya Cortés y Raymond Gerena protagonizan “#Asisomos”, una comedia teatral que presenta a “dos artistas que pasan de los 50 y se niegan a pedir disculpas por seguir siendo sensuales, sexuales, abiertos, libres y auténticos”.

8 de marzo a las 6:00 p.m. Jorge Castro, Alfonsina Molinari y René Monclova presentarán “Quítate tú pa’ ponerme yo”. “Lolo Bond” y “Berengeno” regresan en un ‘stand up’ donde “hablan de por qué los puertorriqueños somos como somos. En plena recuperación luego de las Navidades y la Sanse, vuelven los borrachitos directamente desde el Chinchorro”.

13 de marzo a las 8:30 p.m. Kiko Blade presentará “Penetrado”, que abarcará temas “desde pagar todas las cuentas hasta escoger con quién bailar por ahí”. El comediante “llega en esta ocasión, en su vigésima producción para hablar de todas esas penetraciones que nos quieren complicar la existencia”.

14 de marzo a las 8:00 p.m. Marian Pabón y Lily García protagonizan “Mejor sola que mal acompañada”. “¿Qué ocurre cuando se organiza una convención para mujeres con mal de amores y resulta que las que vienen a hablar necesitan mucha más ayuda que las asistentes?”.

15 de marzo a las 5:00 p.m. Linnette Torres y Wanda Sais estelarizan “Jartitas de odio y llenas de maldad”, con Melani Cardona como artista invitada. El espectáculo “revive la magia y el humor ácido del icónico programa matutino ‘Entre Nosotras’, inspirado en las dinámicas entre Wanda Sais y Linnette Torres. El Show mezcla la nostalgia con una buena dosis de sátira, recordando aquellos momentos entrañables y divertidos que marcaron a toda una generación”.

Los boletos para la cartelera de eventos están disponibles en PieTix.com.