BAS Entertainment anunció que llevará a cabo una función escolar de School of Rock: El Musical, el próximo 16 de abril en la Sala de Festivales del Centro de Bellas Artes de Santurce.

Esta función tiene como objetivo acercar a los estudiantes al teatro musical mediante una experiencia educativa, energética y profundamente inspiradora.

“Para nosotros era fundamental que School of Rock tuviera un impacto educativo. Contar con el respaldo del Departamento de Educación de Puerto Rico valida el valor formativo del teatro musical y nos permite ofrecer esta historia a cientos de estudiantes, quienes podrán descubrir el poder de la música, el trabajo en equipo y la creatividad”, expresó Ender Vega, productor del musical.

La función escolar, que cuenta con el respaldo oficial del Departamento de Educación de Puerto Rico, está dirigida a estudiantes de escuelas públicas y privadas, con un horario adaptado y precios especiales para grupos. Para obtener más información y realizar reservaciones de boletos escolares, los interesados pueden comunicarse al 787-781-8024 o escribir a bas.produccion@gmail.com.

School of Rock: El Musical forma parte de la Temporada Broadway San Juan 2026 y se estrenará el 10 de abril en el Centro de Bellas Artes de Santurce. Además, se ha añadido una función abierta al público el 11 de abril. Los boletos para el público general ya están disponibles a través de Ticketera.

Basado en la exitosa película de Paramount Pictures y con guion de Mike White, acompañado de música del aclamado compositor Andrew Lloyd Webber, School of Rock: El Musical narra la historia de cómo la música tiene el poder de transformar vidas.

El elenco principal adulto está compuesto por Juan Pablo Díaz como Dewey, Alfonsina Molinari como Ms. Mullins, JC Martínez como Ned y Luz Marina como Patty, acompañados de un destacado elenco juvenil encabezado por Sienna Oquendo como Summer, Jordan Pendleton como Zack, Ainhoa Calderón como Tomika, Jorge Larrache como Lawrence, Noah Seda como Freddie, Sofía García como Katie y Sergio Marcano Sánchez como Billy. Todos ellos son respaldados por un talentoso conjunto que llena de energía y emoción el escenario.

