Vive su sueño.

A sus 11 años, la actriz juvenil puertorriqueña Sienna Oquendo sigue sumando oportunidades a una trayectoria que en poco tiempo ya cuenta con numerosas experiencias en cine, teatro, radio y hasta en modelaje, principalmente en proyectos en Estados Unidos. Al conversar, no solo un marcado entusiasmo domina su voz, sino también un sentido de compromiso por las puertas que se abren en el amplio mundo del entretenimiento.

Una de esas oportunidades llegó con su papel de la estudiante “Summer Hathaway” en el “School of Rock: El musical”, que estrenará el próximo 10 de abril en el Centro de Bellas Artes de Santurce.

PUBLICIDAD

“Estoy superfeliz y estoy bien emocionada. Es mi primer trabajo en Puerto Rico. Es una experiencia maravillosa. El elenco es ‘supernice’ conmigo, los adultos”, dijo sobre la puesta en escena que contará con Juan Pablo Díaz, Alfonsina Molinari, JC Martínez y Luz Marina como el cuarteto protagónico. “Y los niños ya son como mis mejores amigos. El elenco se siente como familia. Y también como yo hago mucho trabajo en los Estados Unidos, poder trabajar con mi gente aquí en Puerto Rico es un privilegio maravilloso”, sostuvo la también residente de Miami, Florida, quien desde ya se encuentra en la isla por los ensayos.

La historia presenta a “Dewey Finn”, un guitarrista que se hace pasar por maestro sustituto en una escuela privada y mientras se adentra en sus funciones, motiva a un grupo de estudiantes a formar una banda de rock. Con su visión, los encamina a confiar en sus talentos y a romper expectativas.

Además de Sienna, el elenco de niños y adolescentes está compuesto por Jordan Pendleton (“Zack”), Ainhoa Calderón (“Tomika”), Jorge Larrache (“Lawrence”), Noah Seda (“Freddie”), Sofía García (“Katie”) y Sergio Marcano Sánchez (“Billy”). El resto de los alumnos lo completan Sofía Picorelli, Valeria Berríos, Alinna Elise Soto, Giuliana B. Negrón Díaz, Kalyani Ramos, Alex Godineaux y Nikolás Alemán.

De su personaje, admira su liderazgo. “Admiro a ‘Summer’. Es bien organizada. Todo al pie de la letra. Aunque es un poco mandona (ríe), es divertida, especialmente en su canción ‘Hora de tocar’, ‘Time to Play’. Siempre está bien enfocada en que todo salga bien, porque ella no lo hace solamente para ella, lo hace para el señor ‘Schneebly’ y para todos sus compañeros y para la banda”, dijo la vivaracha actriz, y presumió con orgullo que “mi mamá es de Mayagüez y mi papá también”.

PUBLICIDAD

Dedicar esfuerzos para impresionar con su papel, forma parte de sus prioridades. “En la casa yo practico con mi mamá mis líneas. Ahora en estas prácticas que estamos más temprano, estoy con mi libreto viendo mis líneas. En los ‘run-through’, (ensayos en los) que hacemos el show completo o el acto uno, o el acto dos, trabajo en mi naturalidad y en improvisar también”, detalló sobre el proceso de prepararse para el musical, cuya producción está a cargo de BAS Entertainment.

Si bien disfrutó la película protagonizada por el famoso actor Jack Black, confesó que lo que le encanta de esta oportunidad es poder desempeñarse con varios talentos a la vez, como cantar, actuar y bailar también.

El mensaje del musical es otro aspecto que ve de mucho peso. “‘Dewey’ te enseña a ser tú mismo, no tratar de ser otra persona o tratar de impresionar a los otros. Si a ti te gusta el pop, el rock and roll, el K-pop, todo lo que a ti te gusta, es ser tú mismo y seguir tu pasión”, declaró enfática. “‘Summer’ es la ‘manager’ porque ella no toca instrumentos ni nada, pero los otros niños como ‘Zach’, como ‘Katie’, que tocan sus instrumentos, hay una escena que sus papás les dicen ‘no, no deberías hacer eso, te tienes que enfocar en la escuela’. Y al final de la obra, hacen lo que ellos quieren, lo que les sale del corazón y los papás también aprenden que es lo mejor para ellos”.

PUBLICIDAD

Mucha dedicación

El baile fue una de las primeras pasiones para Sienna Oquendo, quien además, toca el piano. En ese trayecto, las puertas en el mundo de la actuación comenzaron a abrirse.

“Fue a los nueve años que mi mamá y yo vimos un campamento de verano de teatro que se llama Miami Children’s Theater. Me apuntó. Yo no había actuado. Solamente estaba en clases de baile. Estaba haciendo flamenco y ballet”, dijo la actriz bilingüe. La experiencia le permitió audicionar para la adaptación de “Moana Jr.”.

“Me escogieron para un papel secundario, que era uno de los ancestros que velan a ‘Moana’ desde el cielo. Desde esa obra, el director dijo que yo tenía una actitud, una presencia especial y le recomendó a mi mamá que me pusiera en una agencia para hacer actuación en cámara”. Los compromisos de estudios dificultaron seguir la sugerencia. Sin embargo, al año siguiente, se repitió la recomendación.

“Volví a Miami Children’s Theater. Hice ‘Finding Nemo Jr.’. Audicioné y me escogieron como ‘Nemo’. Esa fue una experiencia muy divertida. Eran muchas líneas, pero me las pude aprender y pude hacer la obra muy tranquila y muy natural. Después de eso, el director, que era otro, le dijo lo mismo a mi mamá, que tenía una presencia especial. Entonces decidimos ponerme en una agencia”.

Las oportunidades comenzaron a asomar. “Me empezaron a llegar trabajos como extra. Después me llegó mi primer comercial, que era en español. De ahí, unos años después hice películas, cortometrajes y ahí fue mi aventura”.

PUBLICIDAD

“El secreto de Luna”, “Popcorn” y “Margie V. Alien” son varios de los filmes en los que ha trabajado. “Tales in the Spotlight”, “Dragons Love Tacos” y “Ciao Bambino” se suman a su experiencia teatral. “He hecho 20 comerciales, ocho películas, tanto largometrajes como cortometrajes. También hago doblaje (‘voice over’) en inglés y en español”.

El método de enseñanza mediante “homeschooling” le da flexibilidad para una agenda que le permita desarrollar sus talentos artísticos. “A mí también me gustan las ciencias y las matemáticas. Cuando era más chiquita yo quería ser bióloga marina”, confesó. Pero de sus diversos intereses, hay uno que le provoca mayor regocijo. “Me encanta bailar. Me encanta cantar. Pero mi favorito es actuar. El teatro me fascina y también actuar en cámara. Me han llegado cosas de drama, de comedia”.

Dentro de sus aspiraciones, figura convertirse en productora y directora. “Quiero crear mi propia película. Estoy trabajando en una serie animada, la estoy escribiendo. No sé de verdad cómo va a ser”, manifestó con gran ilusión sobre otra faceta que quiere explorar.

Entre las figuras del mundo del entretenimiento que admira figuran Sabrina Carpenter, Lin Manuel Miranda y Didi Romero, quienes la inspiran a prepararse para dejar su huella.

“Mucha gente tiene a alguien que admira, pero no significa que tengo que seguir sus propios pasos o ser igual como ellos. Si sigues tus propios pasos y haces tu propio camino, vas a ver a dónde llegas y ese vas a ser tú mismo. Es abrazar ese éxito. Y a mí lo que importa no es ser famosa o popular, es solamente que me traiga felicidad”.

Los boletos para “School of Rock: El Musical” están disponibles a través de Ticketera.